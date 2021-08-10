شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب مصر مع الجزائر وبنين فى كأس ديفيز للتنس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أجريت قرعة منافسات كأس ديفيز للتنس المجموعة الأفريقية الثالثة التى تستضيفها مصر خلال الفترة من 11 الى 14 اغسطس الجارى بمشاركة 7 دول أفريقية وذلك فى حضور كل من رئيس اتحاد التنس إسماعيل الشافعى ونائبه المهندس وليد سامى والحكم العام للبطولة والقائم باعمال المدير التنفيذى للاتحاد مروى عبد الرحمن .

وأسفرت القرعة عن وقوع منتخب مصر بالمجموعة الأولى حيث جاء على رأس المجموعة باعتباره المصنف الأول ومعه كل من الجزائر وبنين.

بينما ضمت المجموعة الثانية كل من كينيا وموزمبيق وغانا ورواندا وذلك بعد تأكد حضور منتخب غانا ومشاركته فى البطولة.

ويبدأ منتخبنا الوطنى مشواره بمواجهة بنين غدا الاربعاء فى تمام العاشرة صباحا بينما تلعب كينيا مع رواندا.

ويلعب منتخبنا مباراته الثانية امام الجزائر فى ختام الدور الأول يوم الجمعة القادم وحال الفوز على بنين فى المباراة الأولى يتأهل فريقنا إلى النهائى مباشرة نظرا لأن مجموعتنا 3 منتخبات فقط.

وتقام البطولة من دورين الاول المجموعات والثانى يلتقى خلاله اول المجموعة الاولى مع ثانى المجموعة الثانية واول المجموعة الثانية مع ثانى المجموعة الأولى ويتأهل الفائز فى المباراتين الى المجموعة الثانية لكأس ديفيز .

وصرح الكابتن اسماعيل الشافعى بأن قرعة مجموعة مصر تعتبر جيدة على الرغم من قوة منتخبى الجزائر وبنين لكن فريقنا قادر على تخطى جميع منافسيه وتحقيق افضل النتائج .

وسبق اجراء القرعة قيام الحكم العام للبطولة بشرح كافة التفاصيل الفنية لممثلى المنتخبات المشاركة وحضر عن منتخب الفراعنة عضو مجلس ادارة اتحاد التنس وكابتن الفريق حسن العروسي.

بينما قامت عضو مجلس ادارة اتحاد التنس الدكتورة رشيقة ابو شوشة بشرح وتوضيح كافة الاجراءات الاحترازية التى سيتم تنفيذها مشددة على ضرورة الالتزام التام بها وموضحة مواعيد اجراء المسحات ونتائجها.