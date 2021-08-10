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الامارات | استقبال أسطوري لميسي في فرنسا (فيديو)

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محمد أبوإسماعيل – دبي 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن استقبال أسطوري لميسي في فرنسا (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وصل أسطورة كرة القدم الأرجنتيني ليونيل إلى مطار لوبورجيه في باريس لإنهاء انتقاله إلى باريس سان جيرمان، وفور تأكيد خبر وصول ميسي اليوم إلى فرنسا، احتشد الآلاف من جماهير الفريق الفرنسي خارج المطار، إضافة إلى عدد غفير من وسائل الإعلام.

وحرص ميسي، بمجرد وصول إلى المطار إلى النظر من نافذة المطار لتحية الجمهور الكبير الذي كان في انتظاره، قبل أن يتجه إلى مقر النادي.

واحتفل باريس سان جرمان الثلاثاء بوصول النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي الى العاصمة الفرنسيةً.

وبدأ نادي العاصمة الفرنسية مقطع الفيديو بعبارة "ميركاتو أبدايت"، أي تحديث في سوق الانتقالات، مع لقطات تظهر من بين أمور أخرى طائرة في السماء وست كرات ذهبية في خلفيتها برج إيفل، إضافة الى القميص الأرجنتيني مع رقم 10، وقلم يوقع على ورقة، في إشارة الى حسم مسألة توقيع نجم السابق مع سان جرمان.

 

 

 

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كاريمان السيد

كاريمان السيد

صحفية ممارسة خريجة كلية اعلام جامعة عين شمس متخصصة في اخبار الرياضة العالمية

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