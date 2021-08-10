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الامارات | عاجل.. ميسي يصل مطار لوبورجيه لإنهاء انتقاله إلى باريس سان جيرمان

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وكالات 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح -  وصل ليونيل ميسي لاعب كرة القدم الأرجنتيني إلى مطار لوبورجيه في باريس لإنهاء انتقاله إلى باريس سان جيرمان.

وهبطت طائرة ميسي الخاصة مطار لوبورجيه في ضواحي العاصمة الفرنسية، وفقا لصحفيين في المطار وموقع فلايتردار 24 على الإنترنت.

واحتشدت جماهير باريس سان جيرمان في المطار وصاحت "ميسي ميسي" للترحيب باللاعب الأرجنتيني.

 

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محمد العمدة

محمد العمدة

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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