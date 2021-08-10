النادي الإنجليزي وافق على العرض."الخليج 365" يوضح تفاصيل صفقة الأهلي الجديدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبدالحكيم طه:

أكد مصدر أن نادي برايتون الإنجليزي، وافق على عرض النادي الأهلي لشراء عقد الجنوب أفريقي بيرسي تاو، بعد 7 أيام من المفاوضات بين الطرفين.

وأوضح المصدر في تصريحات لمصراوي، أن الأهلي زاد من عرضه إلى مليون و800 ألف يورو، وهو ما وافق عليه برايتون، ليتم التوصل لاتفاق نهائي بين الطرفين لانضمام تاو للقلعة الحمراء.

وتابع المصدر: "الأهلي سيدفع خلال ساعات 600 ألف يورو سيتم تحويلها لحساب برايتون قبل أن يرسل النادي الإنجليزي البطاقة الدولية للاعب، على أن يدفع الأهلي مليونًا و200 ألف يورو على دفعتين في عامين بواقع 600 ألف يورو سنوياً".

وأكمل: "الأهلي حسم الصفقة ويتبقى توقيع العقود مع برايتون والتي ستتم اليوم، فيما وقع اللاعب فعلياً للأهلي".

وأشار المصدر إلى أن عقد تاو مع برايتون ما زال يتضمن عامين كاملين، بجانب بند يمنح النادي الإنجليزي إمكانية تمديده لعام آخر.

يذكر أن برايتون طلب في البداية الحصول على 4 ملايين يورو، فيما تمسك الأهلي بعرضه مليون و500 ألف يورو، قبل أن تستمر المفاوضات لتصل إلى مليون و800 ألف يورو.