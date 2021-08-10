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بيان.. ريال مدريد يقاضي رئيس الليجا وصندوق CVC

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مصطفى:

قرر نادي ، بدء الإجراءات القانونية ضد خافيير تيباس رئيس الليجا، وخايمي جيخارو المسؤول عن صندوق الاستثمار الدولي (CVC) وضد صندوق الاستثمار الدولي CVC Capital Partners SICAV-FIS نفسه.

وأوضح النادي الملكي في بيان له اليوم الثلاثاء، أنه سيتخذ الإجراءات لإبطال أي قرارات محتملة ستعتمدمها رابطة لا ليجا، بالاتفاق مع صندوق CVC للحصول على تمويل.

وتنعقد الجمعية العمومية لرابطة يوم 12 أغسطس 2021، لاتخاذ قرار بشأن تمويل صندوق CVC الأمريكي.

وكان أصدر بيانًا رسميًا، أعلن خلاله رفضه لاتفاقية رابطة الدوري الإسباني "لا ليجا" مع صندوق الاستثمار CVC.

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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