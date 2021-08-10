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8 لاعبين من المقاصة يشكون النادي بسبب المستحقات

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبدالرحمن طارق:

شكا 8 لاعبين من مصر المقاصة، النادي الفيومي في لجنة شؤون اللاعبين باتحاد الكرة لعدم حصولهم على مستحقاتهم خلال الفترة الماضية.

وتوجه اللاعبين الثمانية هشام محمد، وأحمد عبد العزيز "مودي"، وعاصم سعيد، وعماد فتحي، وباولن فوافي، وخالد اوتشو، وشيملس بيكلي، وأحمد مرشوح.

وأوضح مصدر في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن اللاعبين قدموا الشكوى ضد النادي لعدم سداد المستحقات المتأخرة للاعبين، بالإضافة إلى الانتقال الحر في الموسم المقبل.

وأشار المصدر إلى أن المحاولات الودية لحل الأزمة فشلت بين اللاعبين والنادي.

ووفقا للمصدر، طالب اللاعبون من لجنة شؤون اللاعبين باتحاد الكرة النظر في الشكوى بصفه مستعجله لإصدار قرار مستعجل بالانتقال الحر.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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