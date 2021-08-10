عاجل | صور ميسي في فرنسا وتحية خاصة لجمهور باريس سان جيرمان

وصل العصر اليوم الثلاثاء 10 أغسطس 2021 الاسطورة ليونيل ميسي إلى عاصمة النور «باريس» لاتمام انتقاله إلى صفوف فريق باريس سان جيرمان بعقد سيمتد حتى عام 2023 مع خيار التمديد لمدة سنة إضافية.

وتجمهر خارج المطار لو بورجيه العديد من عشاق باريس سان جيرمان، وظهر ميسي من إحدى النوافذ مرتديًا قميص أبيض يحمل كلمة باريس، وبدأ يلوح لهم ويشكرهم على حفاوة الاستقبال.

وأكدت صحيفة ليكيب الفرنسية أن ميسي سيحصل على 40 مليون يورو كراتب سنوي من باريس سان جيرمان، بينما قالت مصادر أخرى مثل الصحفي فابريزيو رومانو إن الراتب السنوي سيكون 35 مليون يورو بعد خصم الضرائب.

وأعلن برشلونة رحيل ليونيل ميسي يوم الخميس الماضي بعد مسيرة امتدت لعقدين بين أسوار ملعب كامب نو بعد إلتحاقه بأكاديمية لاماسيا عام 2000 قادمًا من أكاديمية نيو ويلز أولد بويز الارجنتيني.

وانهار اتفاق تجديد عقد ليونيل ميسي مع برشلونة لأسباب اقتصادية وهيكلية متعلقة بسقف الرواتب المفروض من رابطة الدوري الاسباني التي يقودها المدريدي خافيير تيباس.

وارتبط ميسي بالانتقال إلى مانشستر سيتي وتشيلسي على مدار الأيام الماضية، لكنه اختار في نهاية المطاف تمثيل باريس سان جيرمان الذي سيوفر له كل شيء ممكن خلال السنوات الأخيرة من مسيرته الاحترافية.

صور ميسي في فرنسا