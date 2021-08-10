نيمار يعلن التعاقد مع ميسي قبل باريس سان جيرمان.. عدنا سويًا!

رحب النجم البرازيلي نيمار جونيور بصديقه السابق ليونيل ميسي في باريس سان جيرمان، في واقعة نادرة الحدوث، خاصة وأن النادي الباريسي لم يعلن بشكلٍ رسمي تعاقده مع النجم الأرجنتيني.

ونشر نيمار على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، فيديو يجمعه بـ ميسي عندما كان الثنائي يلعب في صفوف برشلونة، وكتب عليه باللغة الإنجليزية “back together”، أي عدنا سويًا.

ويعتبر نيمار جونيور من أهم مفاتيح باريس سان جيرمان للتوقيع مع صديقه ميسي، حيث ذكر الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو أن البرازيلي تواصل مع ليو نهاية الأسبوع الماضي، وأبلغ زملائه في الفريق الباريسي أنه قادم.

وشكل ميسي ونيمار رفقة لويس سواريز ثلاثي ناري عُرف بـ MSN في برشلونة، ولعبوا دورًا بارزًا في موسم 2014/2015، عندما حقق النادي الكتالوني آخر ألقابه في دوري أبطال أوروبا، قبل أن يرحل البرازيلي إلى باريس في عام 2017.

وبعد انتقال نيمار إلى باريس، أثار الجدل في أكثر من مناسبة بخصوص مشاركته للنجم الأرجنتيني داخل المستطيل الأخضر من جديد، وآخرها عندما صرح في العام الماضي، “أتمني أن العب مع ميسي من جديد ونعيد ذكرياتنا معًا”.

وكان تصريح نيمار بمثابة “القنبلة” حينها، حيث أدخلت الشك في إدارة باريس سان جيرمان خاصة وأنه كان يماطل في عملية تجديد عقده من أجل العودة إلى برشلونة من جديد، وفي الوقت ذاته أعتقد النادي الكتالوني أن ميسي سوف يغادر إلى باريس.