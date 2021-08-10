باريس سان جيرمان يُعير حارس تشيلسي الأسبق لمنافسة تيدي بولهندي!

توصلت إدارة باريس سان جيرمان لاتفاق رسمي بإعارة الحارس البولندي الشاب مارسين بولكا إلى نيس الفرنسي حتى نهاية موسم 2022/2021، ليدخل في منافسة قوية مع الحارس الجزائري الصاعد تيدي بولهندي.

وجاءت إعارة مارسين بولكا ضمن رحلة طويلة بدأتها إدارة سان جيرمان لتقليص عدد حراس المرمى في الفريق الأول خلال الميركاتو الصيفي 2021، حيث وصل عددهم إلى 9.

وأعير قبل أسبوعين ألفونس آريولا إلى وست هام يونايتد الإنجليزي ومن قبله جاريسون إنوسينت إلى فانيس الفرنسي.

ووصل مارسين بولكا إلى نيس منتصف هذا الأسبوع للعب دور الحارس الثاني، لكن المهمة لن تكون بالسهلة حيث سيضطر لمنافسة الجزائري الصاعد من نيس (ب) تيدي بولهندي للعب بدلاً من الحارس الأول «والتر بينيتيز» في مباريات كأس الرابطة وكأس فرنسا خلال هذا الموسم.

وانطلقت مسيرة بولكا /21 عامًا/ بين صفوف تشيلسي عام 2017 دون أي مشاركة تذكر مع الفريق الأول لمدة موسمين، مكتفيًا بلعب 4 مباريات كأساسي مع فريق الشباب تحت 21 عامًا، اهتزت شباكه خلالهم 3 مرات فقط، واستطاع الفريق الفوز في 3 مباريات والتعادل مباراة.

وأختير بولكا للعب مباراتين مع منتخب بولندا تحت 21 عامًا، بالاضافة إلى 3 مباريات دولية مع منتخب تحت 20 عامًا، خلال فترته مع تشيلسي.

لكن تألقه مع فرق الشباب بالنادي والمنتخب لم يشفع له للاستمرار مع تشيلسي، ليغادر إلى باريس سان جيرمان في صيف 2019، ليشارك في مباراتين فقط بمنافسات الدوري الفرنسي بأول موسمين.

وانتقل بولكا بعدها إلى نادي كارتاخينا الإسباني في الميركاتو الصيفي 2020، وفي الميركاتو الشتوي 2021 رحل إلى شاتيرواه الفرنسي ليمثله في 9 مباريات أظهر خلالهم تطورًا كبيرًا دفع نيس نحو التعاقد معه حتى نهاية موسم 2022/2021.