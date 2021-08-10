الآن | ميسي في مطار برشلونة.. وجماهير باريس سان جيرمان تنتظره في لو بورجيه

تجاوزت صفقة انتقال ليونيل ميسي إلى باريس سان جيرمان في الميركاتو الصيفي 2021، حدود التلميحات والاجتهادات الصحفية، حيث كشفت الصور ومقاطع الفيديو نجاح المفاوضات.

وظهر ليونيل ميسي وأسرته بالكامل في مطار برشلونة قبل دقائق قليلة، في حين توافدت جماهير باريس سان جيرمان لاستقباله في “لو بورجيه”، المطار الذي سيهبط فيه النجم الأرجنتيني بالعاصمة الفرنسية.

ومن المتوقع وصول طائرة ميسي الخاصة إلى لو بورجيه في تمام الساعة 14:00 بتوقيت جرينتش، 16:00 بتوقيت مصر، 17:00 بتوقيت السعودية، قبل أن ينتقل مباشرة إلى مقر نادي باريس سان جيرمان لإجراء الفحص الطبي وتوقيع العقود.

وذكرت صحيفة ليكيب الفرنسية، أن المؤتمر الصحفي الذي سيتم عقده لتقديم ليونيل ميسي كلاعب باريسي، سيكون غدًا الأربعاء 11 أغسطس، في ملعب بارك دي برانس (حديقة الأمراء).

في حين بدأ نادي برشلونة الإسباني، إزالة صور أسطورة النادي “ليونيل ميسي”، من على جدران الكامب نو، وملاعب التدريبات، ومتجر النادي، ولكنها بكل تأكيد ستظل عالقة في عقول جماهير وعشاق الفريق الكتالوني إلى الأبد.