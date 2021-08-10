فابريزيو رومانو يؤكد إتمام انتقال ميسي إلى باريس سان جيرمان

أكد الصحفي الإيطالي الموثوق فابريزيو رومانو إتمام صفقة انتقال ليونيل ميسي إلى باريس سان جيرمان في الميركاتو الصيفي 2021.

وغرد رومانو عبر حسابه على تويتر، أن ليونيل ميسي سيتواجد في باريس سان جيرمان خلال ساعات قليلة، من أجل توقيع عقود إنضمامه إلى النادي الفرنسي.

وكشف صيغة التعاقد بين بارييس سان جيرمان وليونيل ميسي، حيث سيوقع النجم الأرجنتيني على عقد لمدة عامين، مع خيار التمديد لمدة عام إضافي، وسيحصل على راتب صافي 35 مليون يورو في الموسم الواحد بالإضافة إلى الحوافز.

وانهالت التأكيدات بعد ذلك من قبل الصحافة الفرنسية والإسبانية، وعلى رأسها ليكيب وRMC وماركا، حيث اتفقت تلك الصحف على إتمام انتقال ميسي إلى باريس سان جيرمان، في انتظار وصوله إلى فرنسا من أجل إجراء الفحوصات الطبية اللازمة قبل توقيع العقود.

وأكد والد ووكيل الأسطورة الأرجنتينية “خورخي ميسي“، صحة التقارير تلك التقارير لقناة “لا سيكستا” الإسبانية قائلًا: “نعم.. ميسي وقع مع باريس”.

وبدأت الاحتفالات بين جموع جماهير باريس سان جيرمان المتواجدة في محيط ملعب بارك دي برانس، وبمطار لو بورجيه، وهتفت بشكلٍ متواصل لميسي وباريس.

وذكرت صحيفة ليكيب الفرنسية، أن النجم البرازيلي نيمار جونيور عرض على ليونيل ميسي الرقم (10)، ولكن الأخير رفض ذلك، وسيقرر الاختيار بين الرقم (19) أو (30).

وارتدى ليونيل ميسي الرقم (30) في بداياته مع نادي برشلونة، وحصل على القميص رقم (19) من عام 2006 وحتى 2008، قبل أن يرتدي الرقم (10) بعد مغادرة البرازيلي رونالدينيو إلى ميلان الإيطالي، وحتى نهاية قصته الجميلة مع البرسا.

ومن المتوقع، تقديم الأسطورة ليونيل ميسي كلاعب باريسي في حديقة الأمراء، بعدما فشلت الإدارة التوصل إلى إتفاق بشأن ظهوره بقميص النادي عند برج ايفل، بسبب التعقيدات الأمنية.