ميسي يتوصل لاتفاق الإنضمام لصفوف باريس سان جيرمان

المنامة - ياسر ابراهيم - توصل الأرجنتيني ليونيل ميسي لاتفاق للعب في صفوف نادي باريس سان جيرمان الفرنسي لمدة عامين، بعد أيام قليلة من تركه المفاجىء لنادي برشلونة، بحسب ما ذكره المعلق في بي بي سي سبورت غويليم بالاغي.

ويتضمن الاتفاق - الذي يتوقف تنفيذه على نجاح الكشف الطبي لميسي - خيار التمديد لعام ثالث.

وترك قائد منتخب الأرجنتين، الذي يبلغ من العمر 34 عاما، النادي الذي لعب له طوال حياته بعدما عجز برشلونة عن تقديم عرض جديد له، في ظل قواعد اللعب المالي النظيف التي يطبقها الدوري الإسباني.

و أنهى باريس سان جيرمان، الذي يدربه الأرجنتيني ماوريتسيو بوتشيتينو، الدوري الفرنسي الموسم الماضي في المركز الثاني خلف نادي ليل.

ويقول المعلق في القسم الرياضي في بي بي سي، غويليم بالاغي، إن الشرطة و المشجعين موجودون بكثافة في محيط ملعب حديقة الأمراء، في العاصمة الفرنسية باريس، كما أن هدف ميسي هو الوجود في باريس سان جيرمان، و تقديم أداء طيب في كأس العالم المقبلة في قطر.

وسجل اللاعب الأرجنتيني، الذي يعتبر واحدا من أفضل اللاعبين على الإطلاق، 672 هدفا في 778 مباراة لعبها بقميص برشلونة، الذي انضم له في الثالثة عشرة من العمر.

كما نال ميسي لقب الأفضل في العالم - جائزة بالون دور- ست مرات، و حقق 35 لقبا مع النادي الكتالوني.

وتعد صفقة انتقال ميسي لباريس، حيث سيرافق مجددا زميله سابقا في برشلونة نيمار، واحدة من أكثر الصفقات المثيرة في تاريخ كرة القدم.

وسيلعب ميسي ضمن الثلاثي الأمامي للفريق، الذي يضم أغلى لاعبين في التاريخ وهما نيمار و كيليان إمبابيه.

دوري أبطال أوروبا

وتعد صفقة ميسي رابع صفقة انتقال حر يعقدها باريس سان جيرمان في موسم الانتقالات الحالي، بعدما ضم كلا من الهولندي جورجينو فينالدوم، المدافع الإسباني سيرخيو راموس، وحارس مرمى إيطاليا جوانلويجي دوناروما.

كما ضم باريس سان جيرمان المدافع الأيمن المميز المغربي أشرف حكيمي، من إنتر ميلان.

وبعد عقد من الزمن على ملكية قطر للنادي الفرنسي، إلا أنه لم يفلح في تحقيق دوري أبطال أوروبا، وكان نهائي 2020 أمام بايرن ميونيخ أقرب فرص النادي لتحقيق اللقب.

و يقول بالاغي: "من الواضح أن مالكي باريس يريدون ناديا يصل لنهائي دوري الأبطال كل عام، ومع وجود ميسي تتحقق الأفضلية، و مع تجديد عقد المدرب بوتشيتينو يبدو أن طريقة تحقيق هذا الأمر واضحة لديهم، و ميسي هو من سيكمل هذا".

وكان ميسي قد توصل لاتفاق جديد مع إدارة برشلونة، وهو تخفيض راتبه بنسبة 50 في المئة، لكن النادي لم يكن قادرا على تنفيذ هذا الأمر، لأنه تخطى بمسافة سقف الرواتب المسموح به في الدوري الإسباني.

ويضيف المعلق في بي بي سي سبورت: "اعتاد ميسي أن يتقاضي 140 مليون يورو سنويا مع برشلونة، مع ضرائب تصل إلى ما بين 40 إلى 50 في المئة، واتفق على التخفيض بنسبة 50 في المئة مع إدارة النادي الكتالوني، لكن ليس أكثر من ذلك لأن القانون في إسبانيا يمنع ذلك".

ويضيف: "لكن بالأساس، فإن رابطة الدوري الإسباني لم تكن لتصدق بأن ميسي سيخفض راتبه إلى الصفر، وهو الأمر الذي ربما حاولت إدارة برشلونة الوصول إليه بالفعل، حيث إن النادي مديون بمليار يورو. في الواقع لم يكن برشلونة قادرا على تحمل نفقات بقاء ميسي في صفوفه".

وفي حال ما سارت الصفقة مع باريس سان جيرمان بشكل سريع، فمن الممكن أن يبدأ ميسي مشوراه مع فريقه الجديد بمباراة أمام ستراسبورغ السبت المقبل.

المصدر: بي بي سي