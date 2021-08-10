موعد مباراة الزمالك والاتحاد الليلة.. والقناة الناقلة.. والتشكيل

الشارقة - اميمة ياسر - كتب: ضياء السقا

يستضيف الاتحاد السكندري نظيره الزمالك، في التاسعة مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب ستاد الإسكندرية، ضمن مباريات الجولة التاسعة والعشرين للدوري المصري الممتاز.

وبدخل الزمالك المباراة منتشيا بفوزه على غزل المحلة 3-0، في الجولة الماضية.

وتمثل هذه المباراة أهمية خاصة للزمالك الذي يلعب مباريات المتبقية في الدوري كنهائيات ولا يريد إسقاط النقاط، في انتظار سقوط الأهلي ولو في مباراة واحدة لاقتناص الدرع الغائب منذ ستة مواسم.

الاتحاد وبقيادة حسام حسن دائمًا ما يكون ندًا صعبًا للكبار، وهو الآن يحتل المركز السادس برصيد 41 نقطة، ويسعى للعودة إلى المشاركات القارية بالتواجد بالمربع الذهبي للدوري المصري.

ويحتل الزمالك المركز الثاني بـ64 نقطة، متأخرا عن الأهلي المتصدر بفارق المواجهات المباشرة، فيما يأتي الاتحاد في السادس برصيد 41 نقطة.

تشكيل الزمالك

استقر باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الزمالك، على تشكيل فريقه لمواجهة الاتحاد.

وجاء تشكيل الزمالك المتوقع على النحو التالي:

محمود جنش

محمد عبد الشافي - محمود حمدي الونش - محمد عبد الغني - حمزة المثلوثي

طارق حامد - محمود عبد العزيز

أشرف بنشرقي - شيكابالا - أحمد سيد زيزو

سيف الدين الجزيري

تشكيل الاتحاد

من المتوقع أن يعتمد المدرب حسام حسن على التشكيل الآتي..

محمد صبحي

صبري رحيل - السيد سالم - محمود رزق - عمار حمدي

أحمد نبيل مانجا - مروان عطية

محمد الصباحي - خالد الغندور - فوزي الحناوي

خالد قمر

القناة الناقلة

تمتلك قناة أون تايم سبورت حقوق بث الدوري المصري الممتاز حصريًا، وبالطبع ستذاع مباراة الزمالك والجونة على شاشتها.