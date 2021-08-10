ميسي أتم اتفاقه مع باريس سان جيرمان.. والإعلان خلال ساعات

الشارقة - اميمة ياسر -

ذكرت صحيفة "ليكيب" الفرنسية اليوم الثلاثاء إن ليونيل ميسي توصل لاتفاق مع باريس سان جيرمان للانتقال للنادي الفرنسي.

وقالت الصحيفة، التي نقلت عنها وسائل إعلامية عديدة من بينها "رويترز"، إنه من المقرر أن يصل إلى باريس خلال الساعات القليلة المقبلة.

وأوضحت الصحيفة أن ميسي سيحصل على راتب 35 مليون يورو صافي بعد الضرائب، حتى عام 2024، كما سيرتدي القميص رقم 30، وهو الرقم الذي بدأ به مشواره الكروي مع برشلونة .

ويعد ليونيل ميسي (34 عاماً) هو الهداف التاريخي لكل من الأرجنتين وبرشلونة، أحد أعظم لاعبي العالم عبر العصور.