ما هي حقيقة العرض المفاجأة من برشلونة لـ ميسي؟

الشارقة - اميمة ياسر -

تناقلت وسائل إعلامية خلال الساعات الماضية أنباء عن محاولة جديدة من جانب نادي برشلونة للإبقاء على النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي.

وكان نادي برشلونة قد أعلن يوم الخميس الماضي عن رحيل نجمه وقائده الأرجنتيني ليونيل ميسي.

وقال برشلونة في بيان رسمي له إن ذلك جاء بعد توصل الطرفين لاتفاق بشأن تجديد العقد، لكنهما لم يستطيعا توقيعه رسمياً بسبب القواعد واللوائح المالية لرابطة الدوري الإسباني "لا ليجا".

وعقد ميسي مؤتمرًا صحفيًا ظهر خلاله باكياً، مؤكداً أنه فعل المستحيل من أجل الاستمرار داخل قلعة الكامب نو، مضيفًا أن كل الأمور كانت تسير بشكل جيد من أجل تجديد العقد، وأن برشلونة فعل كل ما بوسعه لكن في نهاية الأمر أصبح الأمر ليس ممكنا.

ومساء أمس الإثنين، ذكر موقع قناة La Porteria أن علاقة ميسي مع الفريق الكتالوني لم تنته، موضحأً أن إدارة نادي برشلونة قدمت عرضاً أخيراً للنجم الأرجنتيني للبقاء في الفريق ومنع رحيله إلى صفوف باريس سان جيرمان الفرنسي.

وأوضح الموقع أن العرض الأخير تم تقديمه بعد مؤتمر الوداع الذي نظمه "البرغوث" الأرجنتيني والذي كان قد أعلن من خلاله أنه قدم كل شيء من أجل أن يبقى في الفريق، لكن الظروف الاقتصادية الصعبة فرضت على الطرفين الرحيل.

وأكد أن العرض تم تقديمه بعد المؤتمر الصحفي الوداعي، حيث يتفاوض فيران ريفرتر، المدير التنفيذي لبرشلونة، مع النجم الأرجنتيني وممثليه من أجل الاتفاق على العرض الأخير.

ووصفت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية الأمر، بأنه محاولة يائسة من جانب برشلونة جاءت بعد فوات الآوان، خاصة مع احتمالية إعلان انتقال ميسي إلى باريس اليوم الثلاثاء.

وذكرت صحيفة "أوليه" أن عرض برشلونة "وصل متأخرًا"، مشيراً إلى أن ميسي رفض العرض واللاعب على بُعد خطوة من الانضمام لباريس سان جيرمان.

وأكدت مصادر للصحيفة أن "كل شيء يسير على المسار الصحيح.. ليو ميسي سيتوجه في الساعات القليلة المقبلة إلى باريس –إذا لم تحدث معجزة-".

وأوضحت إذاعة "راديو ماركا" أن المحادثات التي قيل إن فيران ريفرتر (الرئيس التنفيذي لبرشلونة) يجريها مع ميسي في الساعات الأخيرة تتعلق بإنهاء الأمور المالية الخاصة للنجم الأرجنتيني لدى النادي الكتالوني والمقدرة بقيمة 80 مليون يورو.. وليس بتقديم عرض جديد.

كما أكدت صحيفة "سبورت" أن المقربيين من ميسي نفوا وصول عرضاً جديداً من برشلونة، مشددة على أن باريس هو الوجهة الأقرب للاعب الأرجنتيني.

ونقلت صحيفة "ليكيب" الفرنسية عن مصادر خاصة لها أن طائرة ميسي الخاصة توجهت إلى إيبيزا الليلة الماضية وعلى متنها أحد موظفي باريس سان جيرمان، مشددة على أن ميسي ووالده خورخي لم يكونا على متن الطائرة نهائيا.

وقال الصحفي الإيطالي الشهير فابريزيو رومانو، الذي يعمل لدى شبكة "سكاي سبورتس"، إن ميسي ووالده مازالا يتفاوضان مع باريس سان جيرمان على عقد مدته عامين.

وأوضح الصحفي الإيطالي أن والد ميسي ومحاميه يناقشان بعض البنود الخاصة بعقد البالغ من العمر 34 عاما لحلها قبل التوقيع الرسمي المتوقع الإعلان عنه خلال الاسبوع الجاري.

وشدد الصحفي الإيطالي، على أن ميسي لم يغادر برشلونة حتى الآن حيث يتواجد في منزله وينتظر الضوء الأخضر قبل السفر إلى باريس.