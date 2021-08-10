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بره الملعب.. أمير عبد الحميد: أهوى مشاهدة المباريات وأحب الملابس الكاجوال ومو صلاح نجمى المفضل

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القاهرة - سامية سيد - بعيدًا عن وملاعبها وصالات المنافسات هناك جانب آخر فى حياة اللاعبين والمدربين على صعيد الألعاب الفردية أو الجماعية، هذا الجانب يتجرد فيه اللاعب أو المدرب من البطولات والألقاب التي حققها، ويظهر من خلاله الاهتمام بحياته الشخصية وهواياته، ونجم اليوم في بره الملعب أمير عبد الحميد حارس مرمى الأهلى الأسبق  .

 

ما هوايتك المفضلة بعيدا عن كرة القدم ؟

مشاهدة المباريات

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هل تحب دخول المطبخ ؟

أحيانا

 

ما الأكلة التى تفضلها؟

الأسماك

 

من نجمك المفضل من الممثلين ؟

عادل إمام

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من مطربك المفضل ؟

عمرو دياب

 

بتحب الملابس الكاجوال ولا الفورمال؟

الكاجوال

 

من لاعبك المفضل فى كرة القدم؟

محمد صلاح

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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