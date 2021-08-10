شكرا لقرائتكم خبر عن حسين الشحات يزور مؤمن زكريا في المستشفى بعد الأزمة الصحية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص حسين الشحات لاعب الأهلي على زيارة مؤمن زكريا لاعب المارد الأحمر بعد الأزمة الصحية التى تعرض لها الأخير خلال الساعات الماضية ، وعلم ”الخليج 365” أن حسين الشحات زار مؤمن زكريا مساء أمس في المستشفى الذي يتواجد فيه اللاعب حالياً بمصر الجديدة.

وتأتي زيارة حسين الشحات لـ نجم الأهلي وسط حرص نجوم الكرة المصرية على وجه العموم والنادي الأهلي بصفة خاصة على الإطمئنان على زكريا بعد الأزمة الصحية التى تعرض لها خلال الساعات الماضية.

مؤمن زكريا يترقب تقرير الطبيب

ويترقب مؤمن زكريا تقرير الطبيب المُعالج له بعد قليل من أجل تحديد موقفه من مُغادرة المستشفي الخاص الذي دخله أمس ، الأثتين، عقب تعرض لأزمة صحية مفاجئة.

ومن المقرر أن يُحدد الطبيب المُعالج لنجم الأهلي موقف اللاعب من البقاء في المستشفى إذا ما استدعت حالته ذلك أو مُغادرة المستشفى إذا ما تحسّنت حالته وهو الإحتمال الأقرب.

وحرص عدد كبير من لاعبى الأهلى والأندية الأخرى على الاطمئنان على مؤمن زكريا سواء من خلال إجراء اتصالات هاتفية به أو توجيه رسائل دعم له عبر مواقع التواصل الاجتماعى.

تفاصيل أزمة مؤمن زكريا الصحية

وكشف مصدر مطلع مُقرّب من مؤمن زكريا حالة اللاعب خلال الساعات الماضية، بعدما نُشرت صورة للاعب بأحد المستشفيات، وقال المصدر إن مؤمن زكريا شعر بـ"دوخة"، واختل توازنه ظهر يوم الاثنين، خلال تواجده في منزله، فتم نقله إلى مستشفى قريب منزله في مصر الجديدة .

وأوضح المصدر أن الأطباء قاموا بتعليق "محاليل" لمؤمن زكريا كما أجرى أشعة على "المخ"، بعدما اختل توازنه وسقط على الأرض في منزله ، موضحاً أن حالة مؤمن زكريا مُطمئنة، وسيُغادر المستشفى خلال الساعات القليلة المقبلة .

وأوضح المصدر أن مؤمن زكريا قد "تقيأ" قبل الذهاب للمستشفي لكن الأمور استقرت حاليا، وشدد على أن نجم الأهلي يتفاعل مع زوجته التى تتواجد برفقته في المستشفي حاليا.

وليد سليمان يدعم مؤمن زكريا

وحرص وليد سليمان، نجم الأهلي، على مساندة مؤمن زكريا بعد التعرض لوعكة صحية نقل على إثرها إلى المستشفى، ونشر الحاوى صورة لمؤمن زكريا معلقا عليها: "يا رب يا رب يا رب اللهم أنت الشافى العافى الدعاء بالله عليكم الدعاء هتخف يا مؤمن بإذن الله بدعوات كل الناس بدعوات الأمهات والآباء بدعوات مصر والوطن العربي برحمه ربنا هتقوم بالسلامه اللهم اني عبدك اسألك بقدرتك وعظمتك شفاء عاجلا يا الله يا حنان يا منان".

وليد سليمان

ويعاني مؤمن زكريا من مرض نادر أبعده عن كرة القدم الفترة الماضية ويتلقى علاجا للتعافي من هذا المرض.