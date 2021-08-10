شكرا لقرائتكم خبر عن بالأرقام.. ماذا يفعل الزمالك مع صافرة محمود البنا قبل مواجهة الاتحاد؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أسندت لجنة الحكام باتحاد الكرة، برئاسة وجيه أحمد، مباراة الزمالك والاتحاد في الدورى للحكم الدولى محمود البنا، ويعاونه محمد محمود لطفى وشهاب راشد مساعدان، وعماد عطا رابعا، ومحمد عادل حكما للفيديو ومبروك نبيل مساعدا للفيديو.

ويواجه نادى الزمالك في التاسعة من مساء اليوم الثلاثاء، الاتحاد السكندرى على استاد الإسكندرية، في إطار مباريات الجولة التاسعة والعشرين من مسابقة الدورى الممتاز.

الزمالك ومحمود البنا

أدار محمود البنا 22 مباراة من قبل للزمالك، بواقع 20 مباراة فى الدورى ومباراتين فى كأس مصر، ونجح الفارس الأبيض فى تحقيق الفوز فى 13 لقاء وتعادل فى 5 مباريات وخسر 4 مواجهات .

وأشهر البنا 46 بطاقة صفراء خلال مباريات الزمالك، بالإضافة لـ3 بطاقات حمراء مع احتساب 8 ركلات جزاء للفريق الأبيض، بينما كانت البطاقات الحمراء لـ على جبر ضد طلائع الجيش وحازم إمام ضد مصر للمقاصة، وأخيرا طارق حامد أمام المصرى.

يدخل الزمالك اللقاء فى المركز الثانى بجدول ترتيب الدورى برصيد 64 نقطة، جمعها من الفوز في 19 مباراة، وتعادل في 7 لقاءات، وتعرض للهزيمة في مباراتين، وأحرز لاعبوه 51 هدفًا، وتلقت شباكه 18 غيرها.

في المقابل، يأمل حسام حسن في تحقيق المفاجأة والفوز على الزمالك، للمحافظة على حظوظه في إنهاء الدورى بالمربع الذهبى، حيث يحتل الفريق المركز الخامس برصيد 41 نقطة، جمعها من الفوز في 11 مباراة، وتعادل في 8 مباريات، وتعرض للهزيمة في 9 لقاءات، أحرز لاعبوه 33 هدفًا، وتلقت شباكه 32 غيرها.