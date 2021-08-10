شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب جيانا فاروق: الميدالية الأولمبية ملهاش لون والبطلة شرفتنا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد عمرو سعد المعد البدني لجيانا فاروق، بطلة مصر والنادي الأهلي في الكاراتيه، والمتوجة ببرونزية أولمبياد طوكيو 2020، أن البطلة المصرية كانت مؤهلة لحصد الميدالية الذهبية، وقال مدرب جيانا في تصريحات صحفية: استقبال جيانا تاريخي وأسطوري ولم نتوقعه بهذا الشكل، وجيانا كانت مؤهلة لحصد ميدالية ذهبية، ولكنها تعرضت لظلم تحكيمي.

أضاف: اندهشت من موقف الحكم في نهاية مباراة نصف النهائي، والميدالية الأولمبية ليس لها لون الأهم هو أن تحصد ميدالية سواء كانت برونزية أو ذهبية أو فضية.

ووصلت البطلة الأولمبية جيانا فاروق الحائزة على الميدالية البرونزية بدورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020، إلى مطار القاهرة الدولى، على متن الرحلة رقم 653، وكان فى استقبالها فور وصولها مطار القاهرة الدولي، الأتوبيس المكشوف والذى يقلها إلى المركز الأوليمبي بالمعادى لحضور المؤتمر الصحفى.

وحصدت البعثة المصرية 6 ميداليات أولمبية متنوعة، مقسمة إلى ذهبية وفضية و 4 برونزيات، عن طريق فريال أشرف فى الكاراتيه وأحمد الجندى فى الخماسى على مستوى الذهب والفضة على الترتيب، وحقق البرونزيات محمد إبراهيم كيشو لاعب المصارعة، وجيانا فاروق بطلة الكاراتيه وهداية ملاك وسيف عيسي لاعبا التايكوندو .