شكرا لقرائتكم خبر عن ادعوا لمؤمن زكريا بالشفاء .. نجوم الكرة يتحدون علي حب النجم الموهوب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدعو لمؤمن بالشفاء .. يحتاج مؤمن زكريا نجم الأهلى السابق حالياً الدعاء من الجميع حتى يتعافى من أزمته الصحية الأخيرة التى ألمت به ودخل على أثرها أحد المستشفيات الخاصة بمصر الجديدة.



مؤمن زكريا

ويعانى مؤمن زكريا من مرض نادر يتلقى بسببه العلاج منذ عدة سنوات كما ابعده عن الساحرة المستدرية قبل أن يتعرض اللاعب لمحنة مرضية خلال الساعات الماضية دخل على أثرها المستشفى.

مؤمن زكريا يترقب تقرير الطبيب

ويترقب مؤمن زكريا تقرير الطبيب المُعالج له بعد قليل من أجل تحديد موقفه من مُغادرة المستشفى الخاص الذى دخله أمس ، الأثتين، عقب تعرض لأزمة صحية مفاجئة.

ومن المقرر أن يُحدد الطبيب المُعالج لنجم الأهلى موقف اللاعب من البقاء فى المستشفى إذا ما استدعت حالته ذلك أو مُغادرة المستشفى إذا ما تحسّنت حالته وهو الإحتمال الأقرب.



مؤمن زكريا

وحرص عدد كبير من لاعبى الأهلى والأندية الأخرى على الاطمئنان على مؤمن زكريا سواء من خلال إجراء اتصالات هاتفية به أو توجيه رسائل دعم له عبر مواقع التواصل الاجتماعى.

وكشف مصدر مطلع مُقرّب من مؤمن زكريا حالة اللاعب خلال الساعات الماضية، بعدما نُشرت صورة للاعب بأحد المستشفيات، وقال المصدر إن مؤمن زكريا شعر بـ"دوخة"، واختل توازنه ظهر يوم الاثنين، خلال تواجده فى منزله، فتم نقله إلى مستشفى قريب منزله فى مصر الجديدة .

وأوضح المصدر أن الأطباء قاموا بتعليق "محاليل" لمؤمن زكريا كما أجرى أشعة على "المخ"، بعدما اختل توازنه وسقط على الأرض فى منزله ، موضحاً أن حالة مؤمن زكريا مُطمئنة، وسيُغادر المستشفى خلال الساعات القليلة المقبلة .

وأوضح المصدر أن مؤمن زكريا قد "تقيأ" قبل الذهاب للمستشفى لكن الأمور استقرت حاليا، وشدد على أن نجم الأهلى يتفاعل مع زوجته التى تتواجد برفقته فى المستشفى حاليا.

وحرص وليد سليمان، نجم الأهلي، على مساندة مؤمن زكريا بعد التعرض لوعكة صحية نقل على إثرها إلى المستشفى، ونشر الحأوى صورة لمؤمن زكريا معلقا عليها: "يا رب يا رب يا رب اللهم أنت الشافى العافى الدعاء بالله عليكم الدعاء هتخف يا مؤمن بإذن الله بدعوات كل الناس بدعوات الأمهات والآباء بدعوات مصر والوطن العربى برحمه ربنا هتقوم بالسلامه اللهم انى عبدك اسألك بقدرتك وعظمتك شفاء عاجلا يا الله يا حنان يا منان".

وليد سليمان

ويعانى مؤمن زكريا من مرض نادر أبعده عن كرة القدم ألفترة الماضية ويتلقى علاجا للتعافى من هذا المرض.

ويترقب مؤمن زكريا تقرير الطبيب المُعالج له بعد قليل من أجل تحديد موقفه من مُغادرة المستشفى الخاص الذى دخله أمس ، الأثتين، عقب تعرض لأزمة صحية مفاجئة.

ومن المقرر أن يُحدد الطبيب المُعالج لنجم الأهلى موقف اللاعب من البقاء فى المستشفى إذا ما استدعت حالته ذلك أو مُغادرة المستشفى إذا ما تحسّنت حالته وهو الإحتمال الأقرب.

وحرص عدد كبير من لاعبى الأهلى والأندية الأخرى على الاطمئنان على مؤمن زكريا سواء من خلال إجراء اتصالات هاتفية به أو توجيه رسائل دعم له عبر مواقع التواصل الاجتماعى.

وكشف مصدر مطلع مُقرّب من مؤمن زكريا حالة اللاعب خلال الساعات الماضية، بعدما نُشرت صورة للاعب بأحد المستشفيات، وقال المصدر إن مؤمن زكريا شعر بـ"دوخة"، واختل توازنه ظهر يوم الاثنين، خلال تواجده فى منزله، فتم نقله إلى مستشفى قريب منزله فى مصر الجديدة .

وأوضح المصدر أن الأطباء قاموا بتعليق "محاليل" لمؤمن زكريا كما أجرى أشعة على "المخ"، بعدما اختل توازنه وسقط على الأرض فى منزله ، موضحاً أن حالة مؤمن زكريا مُطمئنة، وسيُغادر المستشفى خلال الساعات القليلة المقبلة .

وأوضح المصدر أن مؤمن زكريا قد "تقيأ" قبل الذهاب للمستشفى لكن الأمور استقرت حاليا، وشدد على أن نجم الأهلى يتفاعل مع زوجته التى تتواجد برفقته فى المستشفى حاليا.

وحرص وليد سليمان، نجم الأهلي، على مساندة مؤمن زكريا بعد التعرض لوعكة صحية نقل على إثرها إلى المستشفى، ونشر الحأوى صورة لمؤمن زكريا معلقا عليها: "يا رب يا رب يا رب اللهم أنت الشافى العافى الدعاء بالله عليكم الدعاء هتخف يا مؤمن بإذن الله بدعوات كل الناس بدعوات الأمهات والآباء بدعوات مصر والوطن العربى برحمه ربنا هتقوم بالسلامه اللهم انى عبدك اسألك بقدرتك وعظمتك شفاء عاجلا يا الله يا حنان يا منان".

وليد سليمان

ويعانى مؤمن زكريا من مرض نادر أبعده عن كرة القدم ألفترة الماضية ويتلقى علاجا للتعافى من هذا المرض.