شكرا لقرائتكم خبر عن استقبال أسطورى لـجيانا فاروق بمطار القاهرة فور وصولها.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصلت جيانا فاروق بطلة الكاراتيه وصاحبة الميدالية البرونزية بدورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020، إلى مطار القاهرة الدولى، وكان فى استقبالها فور وصولها مطار القاهرة الدولي، الأتوبيس المكشوف والذى يقلها إلى المركز الأوليمبي بالمعادى لحضور المؤتمر الصحفى.

وحصدت البعثة المصرية 6 ميداليات أولمبية متنوعة، مقسمة إلى ذهبية وفضية و 4 برونزيات، عن طريق فريال أشرف فى الكاراتيه وأحمد الجندى فى الخماسى على مستوى الذهب والفضة على الترتيب، وحقق البرونزيات محمد إبراهيم كيشو لاعب المصارعة، وجيانا فاروق بطلة الكاراتيه وهداية ملاك وسيف عيسي لاعبا التايكوندو .



وصول البطلة جيانا فاروق إلى مطار القاهرة بعد إنجاز طوكيو (1)



وصول البطلة جيانا فاروق إلى مطار القاهرة بعد إنجاز طوكيو (2)



وصول البطلة جيانا فاروق إلى مطار القاهرة بعد إنجاز طوكيو (3)



وصول البطلة جيانا فاروق إلى مطار القاهرة بعد إنجاز طوكيو (4)



وصول البطلة جيانا فاروق إلى مطار القاهرة بعد إنجاز طوكيو (5)



وصول البطلة جيانا فاروق إلى مطار القاهرة بعد إنجاز طوكيو (6)



وصول البطلة جيانا فاروق إلى مطار القاهرة بعد إنجاز طوكيو (7)



وصول البطلة جيانا فاروق إلى مطار القاهرة بعد إنجاز طوكيو (8)



وصول البطلة جيانا فاروق إلى مطار القاهرة بعد إنجاز طوكيو (9)



وصول البطلة جيانا فاروق إلى مطار القاهرة بعد إنجاز طوكيو (10)



وصول البطلة جيانا فاروق إلى مطار القاهرة بعد إنجاز طوكيو (11)



وصول البطلة جيانا فاروق إلى مطار القاهرة بعد إنجاز طوكيو (12)



وصول البطلة جيانا فاروق إلى مطار القاهرة بعد إنجاز طوكيو (13)



وصول البطلة جيانا فاروق إلى مطار القاهرة بعد إنجاز طوكيو (14)



وصول البطلة جيانا فاروق إلى مطار القاهرة بعد إنجاز طوكيو (15)



وصول البطلة جيانا فاروق إلى مطار القاهرة بعد إنجاز طوكيو (16)



وصول البطلة جيانا فاروق إلى مطار القاهرة بعد إنجاز طوكيو (17)



وصول البطلة جيانا فاروق إلى مطار القاهرة بعد إنجاز طوكيو (18)



وصول البطلة جيانا فاروق إلى مطار القاهرة بعد إنجاز طوكيو (19)



وصول البطلة جيانا فاروق إلى مطار القاهرة بعد إنجاز طوكيو (20)



وصول البطلة جيانا فاروق إلى مطار القاهرة بعد إنجاز طوكيو (21)



وصول البطلة جيانا فاروق إلى مطار القاهرة بعد إنجاز طوكيو (22)



وصول البطلة جيانا فاروق إلى مطار القاهرة بعد إنجاز طوكيو (23)



وصول البطلة جيانا فاروق إلى مطار القاهرة بعد إنجاز طوكيو (24)



وصول البطلة جيانا فاروق إلى مطار القاهرة بعد إنجاز طوكيو (25)



وصول البطلة جيانا فاروق إلى مطار القاهرة بعد إنجاز طوكيو (26)



وصول البطلة جيانا فاروق إلى مطار القاهرة بعد إنجاز طوكيو (27)



وصول البطلة جيانا فاروق إلى مطار القاهرة بعد إنجاز طوكيو (28)



وصول البطلة جيانا فاروق إلى مطار القاهرة بعد إنجاز طوكيو (29)



وصول البطلة جيانا فاروق إلى مطار القاهرة بعد إنجاز طوكيو (30)



وصول البطلة جيانا فاروق إلى مطار القاهرة بعد إنجاز طوكيو (31)



وصول البطلة جيانا فاروق إلى مطار القاهرة بعد إنجاز طوكيو (32)



وصول البطلة جيانا فاروق إلى مطار القاهرة بعد إنجاز طوكيو (33)



وصول البطلة جيانا فاروق إلى مطار القاهرة بعد إنجاز طوكيو (34)



وصول البطلة جيانا فاروق إلى مطار القاهرة بعد إنجاز طوكيو (35)



وصول البطلة جيانا فاروق إلى مطار القاهرة بعد إنجاز طوكيو (36)



وصول البطلة جيانا فاروق إلى مطار القاهرة بعد إنجاز طوكيو (37)



وصول البطلة جيانا فاروق إلى مطار القاهرة بعد إنجاز طوكيو (38)



وصول البطلة جيانا فاروق إلى مطار القاهرة بعد إنجاز طوكيو (39)



وصول البطلة جيانا فاروق إلى مطار القاهرة بعد إنجاز طوكيو (40)



وصول البطلة جيانا فاروق إلى مطار القاهرة بعد إنجاز طوكيو (41)



وصول البطلة جيانا فاروق إلى مطار القاهرة بعد إنجاز طوكيو (42)



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