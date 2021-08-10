شكرا لقرائتكم خبر عن العشري: الأهلي والزمالك فقط يلعبان على البطولة والبقية تبحث عن مراكز شرفية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يرى طارق العشري، المدير الفني السابق لطلائع الجيش، أن فرق الدوري المصري مصنفة إلى فئات، منها من يبحث عن البطولات مثل الأهلي والزمالك، بينما تنافس باقي الفرق على مراكز شرفية.

وقال طارق العشري في تصريحات لبرنامج "بي أون تايم": فرق الدوري مصنفة، منها من يلعب على البطولة مثل الأهلي والزمالك، ومنهم من يلعب على المراكز الشرفية في الجدول ومن بين هذه الفرق الاتحاد السكندري، والاتحاد يجني حالياً ثمار الاستقرار الفني بقيادة محمد مصيلحي.

واصل: الزمالك يمر بمرحلة استقرار فني الفترة الأخيرة بعد رحيل باتشيكو وعودة كارتيرون، وأعتقد الخروج من أفريقيا جعل الفريق يضع كل تركيزه في الدوري العام.

واختتم: مباراة اليوم بين الزمالك والاتحاد ستكون شيقة جداً وكمدرب أحب أن أتابعها واتابع الخبرات بين حسام حسن وكارتيرون، لأن الاتحاد لن يفرط في الفوز حرصاُ على المشاركة في الكونفدرالية، والزمالك لن يقبل خسارة أي نقطة من أجل مواصلة المنافسة على لقب الدوري مع الأهلي.