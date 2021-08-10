شكرا لقرائتكم خبر عن جيانا فاروق: التحكيم ظلمنى فى الأولمبياد وبلدى أنصفتنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

أعربت البطلة المصرية جيانا فاروق بطلة النادي الأهلي والمنتخب الوطني في الكاراتيه، عن سعادتها بالاستقبال الجماهيري لها بعد وصولها إلى مطار القاهرة، وقال جيانا في تصريحات صحفية: سعيدة جداً بالاحتفال سعيدة بأني فرحت المصريين، ولا أجد ما أقوله المباراة الأخيرة كانت صعبة جداً والجميع شاهد ما حدث بسبب التحكيم كنت حزينة لعدم حصد الذهب ولكني سعيدة بالبرونز.

أضافت: خبر رفع العلم في الختام كان أفضل بالنسبة لي من الميدالية، وهذا هو التكريم الذي حدث لي بعد ظلم مباراة نصف النهائي، ظلمني التحكيم وبلدي أنصفتني، والمرأة أصبح له دور مجتمعي.

واصلت: سعيدة جداً بالاستقبال ولم أتوقع وجود كل هذه الجماهير، والظلم الذي تعرضت له في مباراتي كان سبباً في تحقيق زملائي للنجاح في اليوم التالي وحصدنا للميدالية الذهبية.

واختتمت: أود أن أشكر والدتي لأنها تعبت معي كثيراً، وشقيقتي وشقيقي الذي ترك رحلة الطيران ليكون معي، وأشكر مدربيني.