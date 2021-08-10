شكرا لقرائتكم خبر عن جيانا فاروق من أعلى الاتوبيس المكشوف: شكرا بلدي على الاستقبال الرائع ده والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرصت البطلة جيانا فاروق، بطلة مصر والنادي الأهلي في الكاراتيه، والمتوجه ببرونزية دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020، على توثيق لحظة استقبالها فور وصولها لمطار القاهرة بالأتوبيس المكشوف.

ونشر فاروق، مجموعة من الصور عبر حسابها الشخصى بموقع فيس بوك، وكتبت "الحمد لله، شكراً بلدي وروابط الرياضية علي الاستقبال الرائع ده".













وأعربت البطلة المصرية جيانا فاروق، عن سعادتها بالاستقبال الجماهيري لها بعد وصولها إلى مطار القاهرة، وقال جيانا في تصريحات صحفية: سعيدة جداً بالاحتفال سعيدة بأني فرحت المصريين، ولا أجد ما أقوله المباراة الأخيرة كانت صعبة جداً والجميع شاهد ما حدث بسبب التحكيم كنت حزينة لعدم حصد الذهب ولكني سعيدة بالبرونز.

أضافت: خبر رفع العلم في الختام كان أفضل بالنسبة لي من الميدالية، وهذا هو التكريم الذي حدث لي بعد ظلم مباراة نصف النهائي، ظلمني التحكيم وبلدي أنصفتني، والمرأة أصبح له دور مجتمعي.









وواصلت: سعيدة جداً بالاستقبال ولم أتوقع وجود كل هذه الجماهير، والظلم الذي تعرضت له في مباراتي كان سبباً في تحقيق زملائي للنجاح في اليوم التالي وحصدنا للميدالية الذهبية.

واختتمت: أود أن أشكر والدتي لأنها تعبت معي كثيراً، وشقيقتي وشقيقي الذي ترك رحلة الطيران ليكون معي، وأشكر مدربيني.