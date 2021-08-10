شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يكشف سبب تأجيل التحقيق مع عبد الرحمن مجدى بعد العودة من طوكيو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

كشف مسؤولو اتحاد الكرة، سبب تأجيل التحقيق مع عبد الرحمن مجدي لاعب الاسماعيلي والمنتخب الأولمبى وعدم استدعائه حتى الأن، وأوضح مسئولو الجبلاية أنه بعد ظهور نتائج التحقيقات من جانب اليابان سيتم فتح التحقيقات بمعرفة اللجنة القانونية.

وتابع مسؤولو اتحاد الكرة أنه من غير المنطقي التحقيق مع اللاعب ومعاقبته وهو حتى الآن لم تثبت إدانته من الجانب الياباني حيث أن التحقيقات مازالت جارية هناك.

وأكد مسؤولو اتحاد الكرة أن إيقاف اللاعب من جانب الاتحاد تم لأنه مازال قيد التحقيقات وقد تتم إدانته أو تبرئته وفي هذه الحالة تتضح الصورة بشأن سير تحقيق اتحاد الكرة والعقوبة الموقعة على اللاعب.

كان اتحاد الكرة أصدر بيانا حول الواقعة قال فيه:

في اطار سياسة الشفافية التي ينتهجها الاتحاد المصري لكرة القدم فإنه أثناء تواجد المنتخب الأوليمبي في اليابان و قبل المباراة الثانية بساعات قليلة تلقينا شكوى من فندق الإقامة ضد اللاعب عبدالرحمن مجدي فحواها الاساءة لإحدى العاملات بالفندق و على الفور تم استبعاد اللاعب نهائيًا رغم تأكيده بأنه لم يقصد الاساءة و من الممكن أن يكون سوء الفهم حدث بسبب اختلاف اللغة و الثقافة و تم التحقيق بعد المباراة و تم احتواء الأمر حرصًا على التركيز و توفير الاستقرار لباقي اللاعبين و انتقلنا لبلدة أخرى لخوض المباراة الثالثة أمام استراليا ثم للقرية الأوليمبية في طوكيو لخوض مباراة ربع النهائي ثم توجهنا للمطار و منه للقاهرة

و بعد أن عاد الفريق بسلامة الله فإننا قررنا ايقاف اللاعب عبدالرحمن مجدي لحين انتهاء التحقيق و اتخاذ القرار النهائي بشأنه و ذلك لعدم التزامه و اختراقه للقواعد