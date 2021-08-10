شكرا لقرائتكم خبر عن نجومية مبكرة .. آدم نجل شيكابالا فى إطلالة "موديل " مميزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورا لآدم نجل محمود عبد الرازق شيكابالا كابتن الزمالك ، أثناء إحدي جلسات التصوير في اطار حملة دعاية لإحدى ماركات الملابس.

وظهر آدم شيكابالا يرتدي تي شيرت أبيض مع مجموعة من الشباب والبنات والأطفال في اطار اول حملة إعلانية يقوم بها الطفل ، ويبدو أن آدم شيكابالا يسير علي خطي والده في طريق الشهرة مبكرا، بعدما خطف الأضواء ولاقى ظهوره رد فعل إيجابي من الكثير من المتابعين.













من ناحية أخرى ينهي فريق الزمالك معسكره المغلق المقام في برج العرب بالإسكندرية مساء اليوم عقب نهاية مباراة الاتحاد السكندري التي ستقام في التاسعة مساء علي استاد الإسكندرية ضمن مباريات الجولة الـ 28 للدوري.

وخاض الزمالك معسكرا مغلقا في برج العرب بداية من يوم 21 يوليو الماضي خاض خلاله عدد من المباريات الودية، كما خاض خلاله مباراة غزل المحلة في الجولة الـ 28 للدوري والتي انتهت بفوز الزمالك 3/0 ، علي ان يصل الفريق للقاهرة في الساعات الاولي من صباح اليوم.

ومن المقرر ان يخوض الزمالك مرانا خفيفا غدا في مقر النادي استعدادا لمواجهة الإسماعيلي المقرر لها السبت المقبل ضمن مباريات الجولة الـ 29 للدورى، حيث سيؤدي الاساسيون الذين سيخوضون مباراة اليوم مران استشفائيا، فيما يؤدي البدلاء مرانا كاملا.

ويحتل الزمالك المركز الثانى فى جدول ترتيب الدورى الممتاز، برصيد 64 نقطة، بالتساوى مع الأهلى صاحب الصدارة بفارق المواجهات المباشرة والأهداف، حيث خاض كلا الفريقين 28 مباراة حققا خلالهما الفوز فى 19 مباراة و تعادلا فى 7 لقاءات ولكلا منهما هزيمتين فى المسابقة هذا الموسم، فيما سجل الأحمر 60 هدفًا واستقبل 22 هدفًا، بينما سجل الأبيض 51 هدفًا واستقبل 18 هدفًا، في حين يحتل الفريق السكندري المركز الخامس برصيد 41 نقطة، بعدما خاض 28 مباراة حقق الفوز فى 11 لقاء، وتعادل فى 8، وخسر 9 مباريات، وسجل لاعبوه 33 هدفًا فيما استقبلت شباكه 32 هدف.

ويستعيد الزمالك، خدمات كل من يوسف أوباما وإمام عاشور خلال مواجهة الاتحاد السكندرى، حيث غاب الثنائى عن مواجهة غزل المحلة التى أقيمت السبت على ستاد الإسكندرية في الجولة الثامنة والعشرين، وانتهت بفوز الأبيض بنتيجة 3 / 0، بسبب الإيقاف بعد حصول كل منهما على البطاقة الصفراء الثالثة في مواجهة مصر المقاصة الأخيرة قبل تعطل الدورى بسبب مشاركة المنتخب الأولمبى في أولمبياد طوكيو.

ومن المتوقع أن يخوض الزمالك المباراة بتشكيل مكون من محمود عبد الرحيم جنش فى حراسة المرمى، فى الدفاع كلاً من محمد عبد الشافى، محمود الونش، محمد عبد الغنى، حمزة المثلوثى، فى الوسط طارق حامد وإمام عاشور، وأحمد سيد زيزو، وأشرف بن شرقى، ويوسف أوباما، فى الهجوم سيف الدين الجزيرى.