شكرا لقرائتكم خبر عن المصري يكثف مفاوضات التجديد لـ على ماهر بعد التأهل للكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ مسئولو النادي المصري البورسعيدي في تكثيف المفاوضات مع على ماهر المدير الفني للفريق، للتجديد وقيادة المصري في الموسم المقبل، بعد حصول النادي على وعد من اتحاد الكرة بارسال أسم المصري كأحد المرشحين للمشاركة بالكونفدرالية الموسم المقبل.

نجح مسئولو النادي المصري البوسعيدي برئاسة سمير حلبية، في اقناع على ماهر المدير الفني للفريق الأخضر، بالبقاء الموسم المقبل، بعد فترة من توتر العلاقة بين الطرفين، نظرا لاقتراب ماهر من نهاية عقدة بانتهاء هذا الموسم، بالإضافة إلى تلقيه عدد من العروض المحلية، كان على رأسها بيراميدز قبل أن يحسم الأخير الأمر، بتعيين تاكيس جونياس مديرا فنيا.

وعقد ماهر مع مجلس الإدارة عدة جلسات بدأت باختلاف كبير بين الطرفين، لكن آخر الجلسات التي قادها محمد الخولى نائب رئيس النادي مع المدير الفني وجدت اتفاقا مبدئيا من الطرفين على بقاء ماهر مديرا فنيا لأبناء المدينة الباسلة.

قرر علي ماهر، المدير الفني للفريق الأول للكرة بالنادي المصري البورسعيدي، استمرار الفريق بمعسكره المغلق ببرج العرب، وذلك استعدادًا لمباراته بالجولة الثلاثين من الدوري والتي تجمعه بنظيره فريق بيراميدز، والمقرر إقامتها على استاد الإسكندرية في التاسعة مساء الخميس المقبل.

بهذا القرار يعتمد علي ماهر، على نفس قائمة الفريق في معسكر مغلق ببرج العرب، التي خاضت مواجهة المقاولون العرب، على استاد الإسكندرية، ضمن مباريات الجولة التاسعة والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز، وانتهت بفوز الفريق البورسعيدي بثلاثية مقابل هدف وحيد.