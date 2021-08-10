شكرا لقرائتكم خبر عن والدة جيانا فاروق: رفعت رأسنا و14 ميدالية تزين مسيرتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعربت والدة جيانا فاروق بطلة مصر والنادي الأهلي في الكاراتيه، والمتوجة بالميدالية البرونزية بدورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020، عن سعادتها الكبيرة وفخرها بابنتها، وقالت والدتها في تصريحات لقناة أون تايم سبورت: الحمد لله كل هذا بتوفيق ربنا، جيانا كانت على قدر المسؤولية تعبت وربنا مضيعش تعبها وكانت أول سيدة عربية تحقق ميدالية أولمبية في تاريخ الكاراتيه.

أضافت: لم ننام ليلة مباراة جيانا، كنا نعيش في حالة ترقب ودعاء والحمد لله كانت موفقة جداً، رغم أنها تعرضت للظلم في نصف النهائي، وراضيين بالميدالية وأضافت لتاريخها ميدالية عظيمة إلى جانب 13 ميدالية حصدتها في مسيرتها، وقلت لها أنت رفعتي رأسي ورأس الشعب المصري كله.