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وفد الأهلي يستقبل جيانا فاروق في مطار القاهرة

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القاهرة - سامية سيد -  

حرص وفد من النادي الأهلي على التواجد في مطار القاهرة صباح اليوم ،الثلاثاء، لأستقبال جيانا فاروق لاعبة النادي الأهلي الحاصلة على برونزية الكاراتيه في دورة الألعاب الأولمبية في طوكيو  بعد انتهاء منافسات الدورة التي أقيمت على مدار الأيام الماضية،  وكان في استقبالها الدكتور مهند مجدي عضو مجلس إدارة النادي، والذي تم تفويضه من مجلس الإدارة، لحضور مراسم الاستقبال.

 

وحرص رؤوف عبد القادر مدير عام النشاط الرياضي، ومراد عاصم رئيس جهاز الكاراتيه، على التواجد في مطار القاهرة لاستقبال جيانا فاروق، بعد الإنجاز الكبير الذي حققته بوصفها أول لاعبة مصرية تحصد ميدالية اولمبية في منافسات اللعبة.

 

ويبحث مجلس الإدارة، في اجتماعه اليوم الثلاثاء، تكريم جيانا فاروق، تقديرا للإنجاز الذي حققته في الأولمبياد.

توجه موكب استقبال البطلة المصرية جيانا فاروق إلى المركز الأولمبى بالمعادى لحضور المؤتمر الصحفى هناك، عقب وصولها مطار القاهرة قادمة من طوكيو.

 

ووصلت قبل قليل، البطلة الأولمبية جيانا فاروق الحائزة على الميدالية البرونزية بدورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020، إلى مطار القاهرة الدولى، على متن الرحلة رقم 653، وكان فى استقبالها فور وصولها مطار القاهرة الدولي، الأتوبيس المكشوف والذى يقلها إلى المركز الأوليمبي بالمعادى لحضور المؤتمر الصحفى.

 

وحصدت البعثة المصرية 6 ميداليات أولمبية متنوعة، مقسمة إلى ذهبية وفضية و 4 برونزيات، عن طريق فريال أشرف فى الكاراتيه وأحمد الجندى فى الخماسى على مستوى الذهب والفضة على الترتيب، وحقق البرونزيات محمد إبراهيم كيشو لاعب المصارعة، وجيانا فاروق بطلة الكاراتيه وهداية ملاك وسيف عيسي لاعبا التايكوندو .

 

 

 

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مروان الهواري

مروان الهواري

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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