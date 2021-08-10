وفد الأهلي يستقبل جيانا فاروق في مطار القاهرة

شكرا لقرائتكم خبر عن وفد الأهلي يستقبل جيانا فاروق في مطار القاهرة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد -
حرص وفد من النادي الأهلي على التواجد في مطار القاهرة صباح اليوم ،الثلاثاء، لأستقبال جيانا فاروق لاعبة النادي الأهلي الحاصلة على برونزية الكاراتيه في دورة الألعاب الأولمبية في طوكيو بعد انتهاء منافسات الدورة التي أقيمت على مدار الأيام الماضية، وكان في استقبالها الدكتور مهند مجدي عضو مجلس إدارة النادي، والذي تم تفويضه من مجلس الإدارة، لحضور مراسم الاستقبال.
وحرص رؤوف عبد القادر مدير عام النشاط الرياضي، ومراد عاصم رئيس جهاز الكاراتيه، على التواجد في مطار القاهرة لاستقبال جيانا فاروق، بعد الإنجاز الكبير الذي حققته بوصفها أول لاعبة مصرية تحصد ميدالية اولمبية في منافسات اللعبة.
ويبحث مجلس الإدارة، في اجتماعه اليوم الثلاثاء، تكريم جيانا فاروق، تقديرا للإنجاز الذي حققته في الأولمبياد.
توجه موكب استقبال البطلة المصرية جيانا فاروق إلى المركز الأولمبى بالمعادى لحضور المؤتمر الصحفى هناك، عقب وصولها مطار القاهرة قادمة من طوكيو.
ووصلت قبل قليل، البطلة الأولمبية جيانا فاروق الحائزة على الميدالية البرونزية بدورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020، إلى مطار القاهرة الدولى، على متن الرحلة رقم 653، وكان فى استقبالها فور وصولها مطار القاهرة الدولي، الأتوبيس المكشوف والذى يقلها إلى المركز الأوليمبي بالمعادى لحضور المؤتمر الصحفى.
وحصدت البعثة المصرية 6 ميداليات أولمبية متنوعة، مقسمة إلى ذهبية وفضية و 4 برونزيات، عن طريق فريال أشرف فى الكاراتيه وأحمد الجندى فى الخماسى على مستوى الذهب والفضة على الترتيب، وحقق البرونزيات محمد إبراهيم كيشو لاعب المصارعة، وجيانا فاروق بطلة الكاراتيه وهداية ملاك وسيف عيسي لاعبا التايكوندو .