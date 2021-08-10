شكرا لقرائتكم خبر عن 15 مواجهة لحسام حسن أمام الزمالك فى مشواره التدريبى.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض حسام حسن، المدير الفني للاتحاد السكندري، مباراته الـ 16 أمام الزمالك خلال مشواره التدريبي الذى بدأ مع النادي المصري، ويتولي حاليا تدريب الاتحاد السكندرى في ولاية ثانية. ويواجه نادى الزمالك في التاسعة من مساء اليوم الثلاثاء، الاتحاد السكندرى على استاد الإسكندرية، في إطار مباريات الجولة التاسعة والعشرين من مسابقة الدورى الممتاز.

حسام حسن دائما يجيد اللعب أمام الفرق الكبيرة ويكون ندا قويا في معظم المباريات التي خاضها مع الفرق التي تولي قيادتها وحقق نتائج طيبية أمام القطبين الأهلى والزمالك.

وكان حسام حسن قد وقع عقود تجديد تعاقده مع الفريق السكندرى لمدة موسم جديد وقام أيضًا الجهاز المعاون له بالكامل بتوقيع العقود الجديدة أيضا، وذلك فى إطار حرص إدارة الاتحاد برئاسة محمد مصيلحى على إضافة مزيدا من الاستقرار داخل صفوف زعيم الثغر قبل المواجهات المتبقية من منافسات الموسم الحالى إضافة إلى الاستعداد للموسم الجديد.

ويأتى تشكيل الجهاز المعاون للاتحاد السكندرى كالتالي:

حسام حسن مديرا فنيا و إبراهيم حسن مديرا للكرة و طارق سليمان مدربا عام و حسن مصطفي مدربا و عماد المندوه مدربا للحراس و د. محمد عنان طبيب الفريق و وليد بدر المدير الإدارى للفريق.