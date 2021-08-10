شكرا لقرائتكم خبر عن والد جيانا فاروق: استقبالها يليق ببطلة أولمبية أسعدت كل المصريين والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أعرب والد جيانا فاروق بطلة النادي الأهلي ومنتخب مصر في الكاراتيه، عن سعادته الكبيرة، بالاستقبال الذى تم تنظيمه لابنته في مطار القاهرة الدولي، بعد عودتها من أولمبياد طوكيو متوجة بالميدالية البرونزية.
وقال والد جيانا فاروق في تصريحات صحفية: التكريم أسطوري ويليق ببطلتنا التي أسعدت مصر في الكاراتيه طوال عمرها وحصدت ميدالية أولمبية في ختام مسيرتها، وأشكر كل الدعم الذي تم تقديمه لجيانا، وكل الجماهير الذين كانوا في استقبالها.
وحرص وفد من النادي الأهلي على التواجد في مطار القاهرة صباح اليوم ،الثلاثاء، لأستقبال جيانا فاروق لاعبة النادي الأهلي الحاصلة على برونزية الكاراتيه في دورة الألعاب الأولمبية في طوكيو بعد انتهاء منافسات الدورة التي أقيمت على مدار الأيام الماضية، وكان في استقبالها الدكتور مهند مجدي عضو مجلس إدارة النادي، والذي تم تفويضه من مجلس الإدارة، لحضور مراسم الاستقبال.
وحرص رؤوف عبد القادر مدير عام النشاط الرياضي، ومراد عاصم رئيس جهاز الكاراتيه، على التواجد في مطار القاهرة لاستقبال جيانا فاروق، بعد الإنجاز الكبير الذي حققته بوصفها أول لاعبة مصرية تحصد ميدالية اولمبية في منافسات اللعبة.
ويبحث مجلس الإدارة، في اجتماعه اليوم الثلاثاء، تكريم جيانا فاروق، تقديرا للإنجاز الذي حققته في الأولمبياد.
توجه موكب استقبال البطلة المصرية جيانا فاروق إلى المركز الأولمبى بالمعادى لحضور المؤتمر الصحفى هناك، عقب وصولها مطار القاهرة قادمة من طوكيو.
ووصلت قبل قليل، البطلة الأولمبية جيانا فاروق الحائزة على الميدالية البرونزية بدورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020، إلى مطار القاهرة الدولى، على متن الرحلة رقم 653، وكان فى استقبالها فور وصولها مطار القاهرة الدولي، الأتوبيس المكشوف والذى يقلها إلى المركز الأوليمبي بالمعادى لحضور المؤتمر الصحفى.