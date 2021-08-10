شكرا لقرائتكم خبر عن والد جيانا فاروق: استقبالها يليق ببطلة أولمبية أسعدت كل المصريين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب والد جيانا فاروق بطلة النادي الأهلي ومنتخب مصر في الكاراتيه، عن سعادته الكبيرة، بالاستقبال الذى تم تنظيمه لابنته في مطار القاهرة الدولي، بعد عودتها من أولمبياد طوكيو متوجة بالميدالية البرونزية.

وقال والد جيانا فاروق في تصريحات صحفية: التكريم أسطوري ويليق ببطلتنا التي أسعدت مصر في الكاراتيه طوال عمرها وحصدت ميدالية أولمبية في ختام مسيرتها، وأشكر كل الدعم الذي تم تقديمه لجيانا، وكل الجماهير الذين كانوا في استقبالها.

وحرص وفد من النادي الأهلي على التواجد في مطار القاهرة صباح اليوم ،الثلاثاء، لأستقبال جيانا فاروق لاعبة النادي الأهلي الحاصلة على برونزية الكاراتيه في دورة الألعاب الأولمبية في طوكيو بعد انتهاء منافسات الدورة التي أقيمت على مدار الأيام الماضية، وكان في استقبالها الدكتور مهند مجدي عضو مجلس إدارة النادي، والذي تم تفويضه من مجلس الإدارة، لحضور مراسم الاستقبال.

وحرص رؤوف عبد القادر مدير عام النشاط الرياضي، ومراد عاصم رئيس جهاز الكاراتيه، على التواجد في مطار القاهرة لاستقبال جيانا فاروق، بعد الإنجاز الكبير الذي حققته بوصفها أول لاعبة مصرية تحصد ميدالية اولمبية في منافسات اللعبة.

ويبحث مجلس الإدارة، في اجتماعه اليوم الثلاثاء، تكريم جيانا فاروق، تقديرا للإنجاز الذي حققته في الأولمبياد.