شكرا لقرائتكم خبر عن محمد الحنفى حكما لمباراة الأهلى والإسماعيلى بالدورى غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قررت لجنة الحكام باتحاد الكرة، اختيار الحكم محمد الحنفى لإدارة مباراة الغد بين الأهلي والإسماعيلي، ضمن منافسات الأسبوع الـ29 من عمر مسابقة الدوري المصري.

وأعلن الجهاز الفنى لفريق الكرة الأول بالإسماعيلى قائمة لاعبيه، تحضيرا للقاء الأهلى غدا ضمن منافسات الجولة الــ29 ببطولة الدورى الممتاز.

القائمة شهدت عودة مصطفى فارس ومحمد الضرف، فيما غاب عنها عدة لاعبين على رأسهم محمد هاشم وعبد الرحمن مجدى و أرى بابل لأسباب متنوعة، ومعهم حسين السيد للطرد أمام بيراميدز.

القائمة كاملة كالتالى :

حارس مرمى .. محمد صبحى ،محمد فوزى ، محمد مجدى.

خط الدفاع .. محمد إيهاب ، باهر المحمدى ، مروان الصحراوى ، مصطفى الزنارى ، محمد نصر ، عبد الله جمعة ، محمد بيومى.

خط الوسط .. عماد حمدى ،عمر الوحش ،محمود دونجا ، محمد عادل ،محمد حسن ،أحمد مدبولى ،محمد صادق ، محمد الشامى ، أحمد مصطفى ، مصطفى فارس ، محمد عبد السميع ، محمد الضرف .

خط الهجوم … شكرى نجيب ،فخر الدين بن يوسف ، شيلونجو.