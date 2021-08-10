شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب المصري يكشف خطة التجديد للجهاز الفني بعد تأكيد المشاركة الأفريقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب محمد عبد الكريم مدرب عام النادي المصري، عن سعادته الكبيرة، بعد تأكيد مشاركة النادي المصري في بطولات الكاف من جديد، وقال عبد الكريم في تصريحات لبرنامج "بي أون تايم": الحمد لله مبروك لبورسعيد ولمصر أن المصري عاد لتمثيل مصر أفريقيا، هذا مجهود سنة بالكامل، كان هدفنا إنهاء الموسم بشكل جيد وفي النهاية وصلنا للهدف في ظروف صعبة.

أضاف: كرة القدم تمر بـ 3 مراجل، والأهم من المكسب هو الحفاظ عليه، ومهم جداً عندما تتعرض لهزيمة أن تعيد اللاعبين من تلك الحالة، لم ننزل عن المربع الذهبي، وهذا شغل كبير من علي ماهر.

واصل: تعرضنا لأمور كثيرة في وسط الموسم والجهاز الفني والجماهير كانوا يشعرون بالحزن، دائماً نعيش في معسكرات ولا نرى أهلنا وأسرنا، كنا نتمنى اللعب في بورسعيد توفيراً للنفقات والمعسكرات، ومهم جداً وسط كل هذه الظروف أن تحول السلبيات إلى إيجابيات.

وعن التجديد للجهاز الفني قال مدرب عام المصري: أي أمر يخص الجهاز الفني يكون بين علي ماهر ومجلس الإدارة والعلاقة بينهما وبين اللاعبين طيبة جداً، والخلاف يحدث فقط في الملعب، لدينا مباريات صعبة والدوري لم ينتهي حتى الآن وسيكون هناك اجتماع مع علي ماهر .