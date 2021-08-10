الامارات | ميسي يوافق على الانتقال إلى باريس سان جيرمان

شكرا لقرائتكم خبر عن ميسي يوافق على الانتقال إلى باريس سان جيرمان والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ذكرت العديد من التقارير الإعلامية اليوم الثلاثاء أن الأرجنتيني ليونيل ميسي، وافق على الانضمام لفريق باريس سان جيرمان الفرنسي.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية "بي.ايه.ميديا" أن ميسي، أفضل لاعب في العالم ست مرات، أصبح لاعبا حرا بعدما أعلن برشلونة أنه غير قادر على الوفاء بشروط عقده الجديد بسبب صعوبات مالية.

وودع ميسي /34 عاما/ برشلونة بطريقة عاطفية في مؤتمر صحفي عقد خلال عطلة نهاية الاسبوع الماضية.

وعلى الفور ارتبط اسم باريس سان جيرمان باللاعب، وذكرت التقارير أن ميسي وافق على عقد مدته عامين مع الفريق الفرنسي.

وقالت صحيفة ليكيب الرياضية الفرنسية في موقعها على الإنترنت اليوم الثلاثاء إن ليونيل ميسي توصل لاتفاق مع باريس سان جيرمان للانتقال للنادي الفرنسي، ومن المقرر أن يصل إلى باريس خلال الساعات المقبلة.

وبكى الفائز بالكرة الذهبية ست مرات يوم الأحد الماضي أثناء وداع فريق طفولته، بعد إعلان النادي القطالوني أنه لم يعد بإمكانه الاحتفاظ بقائده، وألقى باللوم على قواعد اللعب المالي النظيف في الدوري الإسباني.

ويملك باريس سان جيرمان هجوما مذهلا بالفعل، في وجود كيليان مبابي ونيمار بين أفضل اللاعبين على الكوكب.

لكن وصول ميسي، الهداف التاريخي لبرشلونة برصيد 682 هدفا، سيعزز طموحات النادي للفوز بلقب دوري أبطال أوروبا لأول مرة.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news