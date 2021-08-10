الامارات | مسؤول في نادي الزمالك: عبد الله السعيد لن يلعب للقلعة البيضاء

شكرا لقرائتكم خبر عن مسؤول في نادي الزمالك: عبد الله السعيد لن يلعب للقلعة البيضاء والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد مصدر مسؤول داخل نادي الزمالك المصري، أنه لا صحة عن الانباء التي أكدت قرب انتقال نجم نادي بيراميدز عبد الله السعيد، إلى القلعة البيضاء في الموسم المقبل.

وقال المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه لـ "الامارات اليوم": "الزمالك لم يتفاوض مع عبد الله السعيد أو إدارة ناديه لضمه إلى صفوف القلعة البيضاء في الموسم المقبل"، مشدداً على أن قصة عبد الله السعيد عرضها أحد وكلاء اللاعبين على النادي وتم رفضها في وقتها نظراً للمطالب المادية الكبيرة للاعب مقارنة بعمره الحالي "35 عاما.

وأضاف المصدر: "الزمالك لم يخطط ليكون عبد الله السعيد ضمن أهدافه في الموسم المقبل، وصفقات النادي الجديدة قد تم حسمها بالاتفاق مع المدرب الفرنسي باترس كارتيرون ولم يتبقى سوى التعاقد مع مهاجم واحد مميز سيكون على الاغلب أجنبيا بعد صعوبة التعاقد مع مهاجم سموحه حسام حسن لمغالاة ناديه المالية".

وكان عبد الله السعيد قريبا من اللعب للزمالك بعد أن وقع على عقود الانضمام للقلعة البيضاء منذ ثلاثة مواسم قبل أن يتدخل رئيس هيئة الترفيه في السعودية تركي آل الشيخ لإبقاء اللاعب داخل النادي الأهلي.

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