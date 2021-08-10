الامارات | وفد النادي الأهلي وحافلة مكشوفة في انتظار البطلة المصرية جيانا فاروق

شكرا لقرائتكم خبر عن وفد النادي الأهلي وحافلة مكشوفة في انتظار البطلة المصرية جيانا فاروق والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حرص النادي الأهلي المصري على ارسال وفداً رسمياً لاستقبال البطلة الأولمبية المصرية جيانا فاروق، بنت النادي الأهلي، والتي توجت بالميدالية البرونزية في أولمبياد طوكيو بلعبة الكاراتيه، حيث كان في استقبالها عدد من أعضاء مجلس إدارة النادي إضافة إلى تجهيز حافلة كبيرة مكشوفة رسم عليها صورة اللاعبة وهي متوجه بالميدالية.



وكتب على الحافلة المكشوفة التي عادة لا تجهز إلا لفرق كرة القدم "بطلة الكاراتيه الأولمبية جيانا فاروق، أسطورة الكاراتيه".



وكانت جيانا فاروق، واحدة من 6 أبطال حققوا لمصر 6 ميداليات ملونة في مونديال طوكيو 2020 لتحقق مصر أفضل إنجاز تاريخي رياضي لها في البطولات الأولمبية.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news