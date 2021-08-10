تعرف على تفاصيل تعاقد ميسي مع باريس سان جيرمان

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 10 أغسطس 2021

متابعات_الخليج 365

أكدت تقارير صحفية توصل الأرجنتيني ليونيل ميسي، قائد برشلونة الإسباني السابق، لاتفاق نهائي مع باريس سان جيرمان الفرنسي.



وكان برشلونة قد أعلن، الخميس الماضي، رحيل ميسي عن صفوف الفريق بشكل مجاني، بعد الفشل في تجديد تعاقده، قبل أن يلقي اللاعب الأرجنتيني كلمة الوداع الأخيرة في مؤتمر صحفي عقده في ملعب كامب نو، الأحد.

وأشارت التقارير إلى أن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي يعتبر المرشح الأبرز للحصول على خدمات اللاعب الأرجنتيني في الموسم المقبل، غير أن بعض التفاصيل البسيطة كانت تنقص للإعلان عن الصفقة بشكل رسمي.

وأكدت العديد من وسائل الإعلام الموثوقة، في مقدمتها صحيفة "ليكيب" الفرنسية أن نادي باريس سان جيرمان اتفق بالفعل مع ميسي على الانتقال إلى صفوفه في الموسم المقبل.

وأوضحت الصحيفة أن اللاعب سيوقع على عقد يمتد لموسمين، وينتهي في 2023، مع إمكانية التمديد لموسم ثالث، على أن يحصل على راتب قيمته 35 مليون يورو.

ومن المُنتظر أن يصل ميسي إلى العاصمة الفرنسية باريس خلال الساعات القليلة المقبلة، من أجل الخضوع للكشف الطبي، مساء الثلاثاء أو صباح الأربعاء على أقصى تقدير، تمهيدا للتوقيع على عقده الجديد مع النادي الفرنسي.

يذكر أن ميسي (34 عاما)، رحل عن برشلونة، وهو الذي انضم إلى أكاديمية النادي في عام 2000 قادما من نيولز أولد بويز الأرجنتيني، ومنذ تصعيده للفريق الأول عام 2004، خاض 778 مباراة في مختلف المسابقات، سجل خلالها 672 هدفا أصبح بها الهداف التاريخي للنادي، فضلا عن صناعته 288 هدفا.

وحقق "البرغوث" 35 لقبا محليا وقاريا ودوليا مع برشلونة، بواقع 10 ألقاب في الدوري الإسباني، و8 في السوبر المحلي، و7 في كأس ملك إسبانيا، ودوري أبطال أوروبا 4 مرات والسوبر الأوروبي 3 مرات ومثلها في كأس العالم للأندية.