دورة سينسيناتي: إنسحاب ديوكوفيتش للتعافي من آثار المشاركة في أولمبياد طوكيو

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واشنطن: إنسحب الصربي نوفاك ديوكوفيتش المصنّف أوّل عالميًّا من دورة سينسيناتي الألف نقطة للماسترز والتي تقام هذا الشهر من أجل التعافي من آثار المشاركة في أولمبياد طوكيو.

يطمح النجم الصربي الذي يملك الرقم القياسي بعدد ألقاب البطولات الكبرى بالتساوي مع غريميه الإسباني رافايل نادال والسويسري روجيه فيدرر، إلى أن يصبح أوّل لاعب منذ الأسترالي رود لايفر عام 1969 يفوز بالبطولات الأربع الكبرى في عام واحد.

خسر إبن الـ 34 عاماً في أولمبياد طوكيو أمام الألماني ألكسندر زفيريف في الدور نصف النهائي، قبل أن يسقط على يد الإسباني بابلو كارينا بوستا في مواجهة المركز الثالث ليخرج خالي الوفاض من الألعاب.

وقال ديوكوفيتش على مواقع التواصل الإجتماعي "سأحتاج للمزيد من الوقت للتعافي والإستعداد من جديد بعد مشقّة الإنتقال من أستراليا إلى طوكيو".

"مع الأسف، هذا يعني أنّني لن أكون مستعدّاً للمنافسة في سينسيناتي هذا العام، لذلك سأحوّل تركيزي واهتمامي إلى بطولة الولايات المتحدة المفتوحة وسأمضي بعض الوقت برفقة عائلتي. أراكم في نيويورك قريبًا!".

وسبق لديوكوفيتش أن فاز بدورة سينسيناتي مرّتين، آخرها العام الماضي، عندما أُقيمت في نيويورك إستثنائيّاً بسبب جائحة كوفيد 19.

وتشهد الدورة الأميركيّة مشاركة خمسة أبطال سابقين هم الإسباني رافايل نادال، الروسي دانييل مدفيديف، الكرواتي مارين سيليتش، البلغاري غريغور ديميتروف والبريطاني أندي موراي.

وبغيابه عن دورة سينسيناتي المقرّرة بين 14 و22 الحالي، ستكون خسارة المركز الثالث في أولمبياد طوكيو آخر مباراة خاضها الصربي قبل المشاركة في بطولة الولايات المتحدة المفتوحة المقرّرة بين 30 آب/ أغسطس و12 أيلول/ سبتمبر.