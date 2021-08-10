دورة تورونتو: خروجٌ مُفاجِئ لكيريوس من الدور الأول

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تورونتو: ودّع الأسترالي نيك كيريوس دورة تورونتو الألف نقطة للماسترز من الدور الأوّل إثر خسارته أمام الأميركي رايلي أوبلكا بنتيجة 6-4 و6-7 (4-7) و4-6.

وبدا كيريوس في حالة من التوتّر خلال اللّقاء، لا سيّما بعد أن احتجّ عند الحكم بسبب ما اعتبره مخالفة من خصمه عندما لمس الشبكة بقدمه في أواخر المجموعة الثانية. وبعد رفض الحكم اعتراضه، بدا أنّ كيريوس خسر تركيزه.

وعلى الرغم من أنّه كان بعيداً بنقطتين من الفوز في الشوط الثامن من المجموعة، إلّا أنّ العملاق الأميركي البالغ 2.11 متراً من الطول تمكّن من قلب الطاولة.

من جهته، تخطّى الإيطالي فابيو فونييني نظيره الألماني يان لينارد شتروف بصعوبة 6-7 (2-7)، 6-2، و6-4.

وضرب فونييني موعداً في الدور المقبل مع الروسي أندري روبليف المصنّف رابعاً والذي فاز عليه في آخر مواجهتين جمعتهما هذا الموسم في كأس رابطة المحترفين وبطولة ويمبلدون.

خسارة كندا وتأهل كرواتيا

بدورها، خسرت كندا إثنين من لاعبيها الأربعة المشاركين، حيث خسر برايدن شنور أمام الجنوب أفريقي لويد هاريس 3-6 و3-6، فيما سقط فاسيك بوسبيسيل أمام الأميركي تومي بول 7-6 (7-5) و2-6 و3-6.

سيواجه هاريس في الدور الثاني الإسباني رافايل نادال المصنّف ثانياً وحامل اللّقب في مواجهة ثأريّة للأخير بعد خسارته أمامه قبل أسبوع في الدور الثالث لدورة واشنطن.

بدوره، تأهّل الكرواتي مارين سيليتش، العائد من أولمبياد طوكيو بفضيّة زوجي الرجال بعد خسارته وشريكه إيفان دوديغ أمام مواطنيهما نيكولا ميكتيتش وماتي بافيتش، إلى الدور الثاني بهزيمته الإسباني ألبرت راموس 6-2، 4-6 و6-3.