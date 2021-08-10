الدوري الأميركي للمحترفين: مافريكس يجدّد عقد دونتشتيش لخمس سنوات

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واشنطن: توصّل فريق دالاس مافريكس، المشارك في دوري كرة السلّة الأميركي للمحترفين "أن بي أيه"، إلى اتفاق مع النجم السلوفيني الغني عن التعريف لوكا دونتشتيش لتجديد العقد لمدّة خمس سنوات مقابل 207 مليون دولار بحسب ما ذكرت العديد من وسائل الإعلام الأميركيّة.

سيوقّع إبن الـ 22 عاماً على عقد "سوبر ماكس" أي أنّه سيحصل على الحدّ الأقصى المسموح به بحسب قوانين الرابطة، وذلك كما أشارت شبكة "أي أس بي أن" الرياضيّة وصحيفة "دالاس مورنينغ نيوز".

ونقلت "أي أس بي أن" عن دونتشيتش قوله "اليوم إنه حلّم وتحوّل إلى حقيقة. أعطتني لعبة كرة السلة الكثير وأخذتني إلى أماكن مذهلة. أنا ممتنّ ومتحمّس للبقاء في دالاس كجزء من مافريكس".

وتابع "أنا ملتزم بهذه المؤسسة وأقدّر جدّاً دعم مشجعيني".

أصغر لاعب فاز بجائزة

وكان دونتشيتش على مقربة من قيادة سلوفينيا إلى نيل الميداليّة البرونزيّة ضمن أولمبياد طوكيو، قبل أن يكتفي بلد المليوني نسمة بنيل المركز الرابع. وكان دونتشيتش انضمّ إلى مافريكس عقب اختياره بالمركز الثالث في "درافت" 2018 المخصّص لإنتداب لاعبي الجامعات وحتى الثانويات الأميركيّة واللّاعبين الأجانب إلى الدوري، واستمرّ منذ حينها بحسب ذاك الإتفاق.

أصبح أصغر من فاز بجائزة أفضل لاعب في تاريخ مسابقة "يوروليغ" في موسم 2017-2018، عندما قاد ريال مدريد الإسباني إلى اللّقب، قبل أن يختار الإنتقال إلى تحدّ جديد خارج الحدود الأوروبية بإعلانه الدخول في الـ"درافت"، فوقع عليه الإختيار من قبل أتلانتا هوكس. إنتقل اللّاعب بموجب صفقة تبادل من هوكس إلى مافريكس مقابل تراي يونغ.

بلغ معدل دونتشيتش 27.7 نقطة و8 متابعات و8.6 تمريرات حاسمة في المباراة الواحدة الموسم الماضي، بمعدل نجاح 47.9 بالمئة من جميع المسافات، و35 بالمئة من خارج القوس.

بعد فوزه بجائزة أفضل لاعب مبتدئ (روكي) في العام 2019، تمكّن دونتشيتش من قيادة مافريكس إلى الأدوار الإقصائيّة "بلاي أوف" في الموسمين الماضيين قبل أن يخرج في المناسبتين أمام لوس أنجليس كليبرز من الدور الأول.

لم يفز مافريكس بسلسلة ضمن الأدوار النهائيّة منذ فوزه باللّقب عام 2011، حيث سقط عند عتبة الدّور الأوّل ست مرات، فيما فشل في التأهّل من الموسم المنتظم أربع مرّات خلال المواسم العشرة الأخيرة.