وزارة الرياضة ترسل لوزارة التربية والتعليم كشف الحافز الرياضي

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

أرسلت وزارة الشباب والرياضة كشفا شاملا إلى وزارة التربية والتعليم، يضم أسماء الطلاب المستحقين لدرجات الحافز الرياضي، وذلك بناء على الشهادات التي تسلمتها الوزارة من الاتحادات الرياضية والمطابقة للائحة المستحقين لدرجات الحافز الرياضي.

وبعد مجهود كبير وعمل مستمر على مدار الأيام الماضية، انتهت الإدارة العامة للحافز والتكريم ورعاية الأبطال من كشف المستحقين لدرجات الحافز الرياضي، تحت إشراف ومتابعة من الدكتور عادل رضوان رئيس الإدارة المركزية للأداء الرياضي.

ومن المقرر أن تعتمد وزارة التربية والتعليم الكشف المرسل من وزارة الشباب والرياضة، على أن تقوم وزارة الرياصة بتسليم شهادات الحافز الرياضي عقب ظهور نتيجة امتحانات الثانوية العامة وما يعادلها، كما تقوم وزارة التربية والتعليم بإرسال كشف الدرجات إلى وزارة التعليم العالي ومكتب التنسيق، ويضم هذا الكشف أبطالا في المنتخبات الوطنية على المستوى الدولي وكذلك بطولات الجمهورية في الرياضات المختلفة.

وضم الكشف إجمالي عدد الطلاب المستحقين للحافز الرياضي البالغ عددهم ٨٣٢ طالبا مدرجين ضمن الاتحادات الرياضية المختلفة.

وحرص الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، على متابعة هذا الملف بشكل مكثف خلال الأيام الماضية، وأصدر تعليماته بضرورة التنسيق المستمر بين الاتحادات والوزارة وكذلك وزارة التربية والتعليم حرصا على مستقبل أبناء مصر من طلاب الثانوية العامة وما يعادلها.