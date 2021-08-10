والد ميسي يؤكد: نعم.. سنوقع مع باريس اليوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

أكد خورخي ميسي، والد اللاعب الأرجنتيني ليونيل ميسي، أن قائد برشلونة السابق، سيوقع اليوم الثلاثاء على عقوود انتقاله إلى صفوف باريس سان جيرمان الفرنسي.

وخلال تصريحات لصحيفة "لا سيكستا" قال خورخي لوسائل الإعلام: "نعم.. ميسي سيوقع مع باريس اليوم".

وأعلن برشلونة يوم الخميس الماضي، أن ميسي الذي انتهى عقده مع النادي، سيرحل عن الفريق بعد أكثر من عقدين في صفوف البارسا.

وذكر النادي الكتالوني في بيانه أن ذلك جاء بعد توصل الطرفين لاتفاق بشأن تجديد العقد، لكنهما لم يستطيعا توقيعه رسميا بسبب القواعد واللوائح المالية لرابطة الدوري الإسباني "لا ليجا".

وارتبط ميسي بالانتقال إلى باريس سان جيرمان خلال الساعات القليلة الماضية، ولم ينفِ البالغ من العمر 34 عاما دخوله في مفاوضات مع النادي الفرنسي، مؤكدًا أنه تلقى العديد من الاتصالات من بينها باريس.

وأعلنت صحيفتا ليكيب ولو باريزيان الفرنسيتين قبل قليل، وصول ممثلي ميسي ومسئولي باريس لاتفاق نهائي بشأن الصفقة، وبناء عليه توجه ميسي قبل قليل إلى مطار إل برات تمهيدًا للسفر إلى باريس.