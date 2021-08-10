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والد ميسي يؤكد: نعم.. سنوقع مع باريس اليوم

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

أكد خورخي ، والد اللاعب الأرجنتيني ليونيل ميسي، أن قائد السابق، سيوقع اليوم الثلاثاء على عقوود انتقاله إلى صفوف باريس سان جيرمان الفرنسي.

وخلال تصريحات لصحيفة "لا سيكستا" قال خورخي لوسائل الإعلام: "نعم.. ميسي سيوقع مع باريس اليوم".

وأعلن برشلونة يوم الخميس الماضي، أن ميسي الذي انتهى عقده مع النادي، سيرحل عن الفريق بعد أكثر من عقدين في صفوف البارسا.

وذكر النادي الكتالوني في بيانه أن ذلك جاء بعد توصل الطرفين لاتفاق بشأن تجديد العقد، لكنهما لم يستطيعا توقيعه رسميا بسبب القواعد واللوائح المالية لرابطة "لا ليجا".

وارتبط ميسي بالانتقال إلى باريس سان جيرمان خلال الساعات القليلة الماضية، ولم ينفِ البالغ من العمر 34 عاما دخوله في مفاوضات مع النادي الفرنسي، مؤكدًا أنه تلقى العديد من الاتصالات من بينها باريس.

وأعلنت صحيفتا ليكيب ولو باريزيان الفرنسيتين قبل قليل، وصول ممثلي ميسي ومسئولي باريس لاتفاق نهائي بشأن الصفقة، وبناء عليه توجه ميسي قبل قليل إلى مطار إل برات تمهيدًا للسفر إلى باريس.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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