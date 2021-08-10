بالفيديو.. ميسي يغادر برشلونة تمهيدًا لانتقاله إلى باريس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

أكدت صحيفة موندو ديبورتيفو الكتالونية، أن ليونيل ميسي لاعب برشلونة السابق، غادر منزله للتو متوجهًا إلى مطار إل برات تمهيدًا لانتقاله إلى باريس سان جيرمان الفرنسي.

وأعلن برشلونة يوم الخميس الماضي، أن ميسي الذي انتهى عقده مع النادي، سيرحل عن الفريق بعد أكثر من عقدين في صفوف البارسا.

وذكر النادي الكتالوني في بيانه أن ذلك جاء بعد توصل الطرفين لاتفاق بشأن تجديد العقد، لكنهما لم يستطيعا توقيعه رسميا بسبب القواعد واللوائح المالية لرابطة الدوري الإسباني "لا ليجا".

وشهدت الساعات القليلة الماضية، تأكيد خورخي ميسي والد قائد برشلونة السابق، أن نجله سيوقع لباريس سان جيرمان الفرنسي.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "موندو ديبورتيفو" فقد غادر منزله منذ دقائق، متوجهًا إلى مطار إل برات، تمهيدًا لإتمام انتقاله إلى النادي الباريسي.

كما أشارت الصحيفة الكتالونية، إلى أنه خلال 15 دقيقة سيستقل ميسي طائرته الخاصة التي ستتوجه إلى فرنسا.

جدير بالذكر أن التقارير الفرنسية، أشارت إلى ميسي سيوقع عقدًا لمدة عامين مع باريس سان جيرمان، مع خيار التمديد بعام آخر، على أن يحصل البالغ من العمر 34 عاما على راتب سنوي صافي يصل إلى 35 مليون يورو (29.6 مليون جنيه إسترليني) مع احتساب المكافآت.