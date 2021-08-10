الأهلي يدرس اليوم تحديد موعد الانتخابات في نوفمبر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مراسل الخليج 365:

يعقد مجلس إدارة الأهلي اجتماعا هاما بعد ظهر اليوم برئاسة محمود الخطيب، لدراسة عدد من البنود أبرزها دراسة موعد انتخابات مجلس الإدارة الجديد.

وانتخبت الجمعية العمومية للأهلي مجلس محمود الخطيب لقيادة النادي في نهاية شهر نوفمبر عام ٢٠١٧ لمدة أربع سنوات.

وقال مصدر بالنادي في تصريحات خاصة لمصراوي، إنه مجلس الإدارة يتعامل مع كافة الاحتمالات ويناقش في اجتماع اليوم موعد الانتخابات رغم عدم وضوح الرؤية بالنظر إلى الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وأوضح: "هناك اتجاه لتحديد النصف الثاني من نوفمبر موعدا لاجراء انتخابات المجلس الجديد إذا وافقت الجهة الإدارية علي ذلك في ضوء إجراءات فيروس كورونا"

وتابع أن هناك العديد من البنود الأخرى على جدول أعمال المجلس أولها الهيكل الكامل للشركات الثلاث الجديدة كرة القدم والمنشآت الرياضية، "استاد النادي"، وشركة الخدمات الرياضية والسياحية.

وقال إن الاجتماع سيناقش رؤية الشركات الثلاث التي تم إعدادها واعتماد الهيكل التنظيمي لهم، بحضور ياسين منصور رئيس مجلس إدارة شركة الكرة، ويحيي راشد رئيس مجلس إدارة شركة الخدمات الرياضية، وأيمن إسماعيل رئيس مجلس إدارة شركة المنشآت الرياضية.