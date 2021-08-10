قائمة الإسماعيلي لمواجهة الأهلي.. غياب السيد وعبد الرحمن.. وعودة فارس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

أعلن إيهاب جلال، المدير الفني لفريق الإسماعيلي، قائمة فريقه لمواجهة الأهلى، المقرر لها مساء غدا بالإسكندرية ضمن منافسات الجولة الــ29 بدوري we المصري.

ويحتل الأهلي صدارة ترتيب الدوري برصيد 64 نقطة، بينما يتواجد الإسماعيلي في المركز الحادي عشر برصيد 33 نقطة.

وشهدت قائمة الإسماعيلي عودة مصطفى فارس ومحمد الضرف، بينما يغيب عدد من اللاعبين على رأسهم حسين السيد ومحمد هاشم وعبد الرحمن مجدى و أرى بابل لأسباب متنوعة.

وجاءت قائمة الإسماعيلي على النحو التالي:

حارس مرمى:محمد صبحى، محمد فوزى، محمد مجدى.

خط الدفاع: محمد إيهاب، باهر المحمدى، مروان الصحراوى، مصطفى الزنارى، محمد نصر، عبد الله جمعة، محمد بيومى.

خط الوسط: عماد حمدى، عمر الوحش،محمود دونجا، محمد عادل، محمد حسن، أحمد مدبولى، محمد صادق، محمد الشامى، أحمد مصطفى، مصطفى فارس، محمد عبد السميع، محمد الضرف.

خط الهجوم: شكرى نجيب، فخر الدين بن يوسف، شيلونجو.