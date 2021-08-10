رسميا.. سيتي يجدد عقد مدافعه لمدة 5 مواسم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

أعلن نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، تجديد عقد مدافعه جون ستونز لمدة 5 مواسم، ليستمر بقميص السيتزنز حتى 2026.

وقال ستونز بعد تجديد عقده: "لا يمكنني وصف شعوري بالسعادة، لطالما أحببت أن أكون جزءًا من هذا الفريق الذي يمتلك الكثير من اللاعبين المتميزين".

وأضاف: "أعلم أنه يمكننا مواصلة الفوز بالألقاب، وهذا هو تركيزي الأساسي".

وتابع: "العمل مع جوارديولا حلم، لقد علمني الكثير وأشعر أنني أتعلم شيئًا جديدًا كل يوم".

وأتم: "النجاح الذي حققناه في السنوات الأربع الماضية كان مذهلاً، هذا هو أفضل مكان بالنسبة لي للعب كرة القدم وتحقيق طموحاتي."

ووصل اللاعب البالغ من العمر 27 عامًا إلى ملعب الاتحاد مع بداية موسم 2016/2017، ومنذ ذلك الحين شارك في 168 مباراة ، وفاز بثلاثة ألقاب دوري إنجليزي ، وكأس الرابطة الإنجليزي "4 مرات" ، وكأس الاتحاد الإنجليزي "مرة"، وكأس الدرع الخيرية "مرتين".