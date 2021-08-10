الامارات | كلوب يصف نجم ليفربول بـ "المحظوظ"

شكرا لقرائتكم خبر عن كلوب يصف نجم ليفربول بـ "المحظوظ" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - سيفتقد نادي ليفربول الإنجليزي للإسكتلندي أندي روبرتسون خلال الاسابيع الاولى من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، إلا أنّ المدرب يورغن كلوب طمأن عشاق الفريق حيث كشف بأنّ الظهير الأيسر كان محظوظاً، بعدما برزت مخاوف حول خطورة أكبر للإصابة.

تعرّض روبرتسون للإصابة خلال المباراة الودية أمام أتلتيك بلباو الإسباني الأحد، بعد التواء في الكاحل.

ورأى كلوب أنّ الفريق "محظوظ بما حصل مع أندي، فالأمر كان يمكن أن يكون أسوأ بكثير".

وتابع "لا شك أنّ المشاهد أظهرت مدى سوء الإصابة لكننا محظوظون ولن يستمر غيابه طويلاً. لكن لا أعرف ما إذا كان سيعود قبل العطلة الدولية (في بداية شهر سبتمبر) او بعدها".

يبقى روبرتسون متفائلاً حيال موعد عودته، رغم انّه شوهد خارج مستشفى ليفربول الإثنين وهو يرتدي حماية لقدمه.

إذ نشر إبن الـ 27 عاماً عبر حسابه على تويتر "لم تُظهر صور الأشعة أي شيئ خطير، لكن هناك ضرر في الاربطة ستحتاج الى العلاج".

وأضاف "سأجهد بشكل يومي كي أتمكن من مساعدة الفريق في أقرب وقت ممكن".

يُتوقع أن يغيب روبرتسون عن مواجهة نوريتش، بيرنلي وتشلسي في الدوري الممتاز، كما تحوم الشكوك حول مشاركته مع منتخب بلاده امام الدنمارك، مولدافيا والنمسا الشهر المقبل ضمن تصفيات أوروبا المؤهلة الى كأس العالم 2022.

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