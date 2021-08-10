شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلي يستبعد هاشم ومجدى وبابل من مواجهة الأهلي وغياب مارسيلو للإيقاف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الجهاز الفنى لفريق الكرة الأول بالإسماعيلى قائمة لاعبيه، تحضيرا للقاء الأهلى غدا ضمن منافسات الجولة الــ29 ببطولة الدورى الممتاز.

القائمة شهدت عودة مصطفى فارس ومحمد الضرف، فيما غاب عنها عدة لاعبين على رأسهم محمد هاشم وعبد الرحمن مجدى و أرى بابل لأسباب متنوعة، ومعهم حسين السيد للطرد أمام بيراميدز.

القائمة كاملة كالتالى ..

حارس مرمى .. محمد صبحى ،محمد فوزى ، محمد مجدى.

خط الدفاع .. محمد إيهاب ، باهر المحمدى ، مروان الصحراوى ، مصطفى الزنارى ، محمد نصر ، عبد الله جمعة ، محمد بيومى.

خط الوسط .. عماد حمدى ،عمر الوحش ،محمود دونجا ، محمد عادل ،محمد حسن ،أحمد مدبولى ،محمد صادق ، محمد الشامى ، أحمد مصطفى ، مصطفى فارس ، محمد عبد السميع ، محمد الضرف .

خط الهجوم … شكرى نجيب ،فخر الدين بن يوسف ، شيلونجو.



قائمة الاسماعيلي

واختتم اليوم الثلاثاء فريق الإسماعيلى بقيادة ايهاب جلال استعداداته لمواجهة الأهلى المقرر لها التاسعة مساء غداً الاربعاء على استاد الإسكندرية ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز، حيث يخوض الفريق مرانه الأخير.

وعكف الجهاز الفنى للنادى الإسماعيلى على دراسة مباريات الأهلى الأخيرة بالدوري، لاسيما موقعة سيراميكا التى فاز بها المارد الأحمر برباعية دون رد مساء السبت الماضى وذلك للوقوف على نقاط القوة والضعف للمارد الأحمر قبل ملاقاته ،وتلقى النادى الإسماعيلى اخطاراً من لجنة المسابقات باتحاد الكرة، يفيد بإيقاف حسين السيد مارسيلو لاعب الفريق مباراة واحدة أمام الأهلى بعد طرده في لقاء بيراميدز الأخير بالجولة الـ25 من بطولة الدوري الممتاز، والذي انتهى بالتعادل الإيجابي 2/2.

وسجل جهاد جريشة حكم المباراة في تقريره سبب الطرد بأن حسين السيد منع فرصة محققة لفريق بيراميدز وهو ما يستوجب إيقافه مباراة واحدة بحسب لائحة المسابقات بالجبلاية ليعود مارسيلو لصفوف الدراويش بداية من مواجهة الزمالك المقبلة بالدوري.

وتعادل الإسماعيلى مع بيراميدز بهدفين لكل فريق لحساب مؤجلات الجولة الــ25 بمسابقة الدورى المحلى.