شكرا لقرائتكم خبر عن فيفا يحتفل بعيد ميلاد حسام حسن: أسطورة مصر وأحد أفضل لاعبى أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، على الاحتفال بعيد الميلاد الـ55 لحسام حسن هداف المنتخب الوطنى السابق ولاعب الأهلى والزمالك، ونشر حساب فيفا على "تويتر" صور حسام حسن بقميص الفراعنة، وهنأه قائلا: "عدد قليل جدًا من اللاعبين بلغوا 55 عامًا وتفاخروا بأهداف دولية أكثر من أعياد الميلاد. اليوم أسطورة مصر حسام حسن نجم الحفلة يعود الكثير من السعادة لواحد من أفضل لاعبى أفريقيا على الإطلاق".



حساب فيفا على تويتر

حسام حسن يحتفل بعيد ميلاده اليوم الذى يوافق العاشر من أغسطس، ويعد أحد أبرز اللاعبين العرب والأفارقة التاريخيين فهو أكثر اللاعبين تسجيلاً للأهداف مع المنتخب المصري برصيد 83 هدفا منها 18 هدفا بمباريات ودية، وهو بذلك من أصحاب أعلى سجل تهديفى دولى فى القارة السمراء، والخامس عشر فى تاريخ اللعبة والثانى فى أفريقيا هو ثانى أكثر لاعبى منتخب مصر والدول الأفريقية مشاركة فى المباريات الدولية برصيد 170 مباراة.

ويتصدر حسام حسن قائمة تشمل سبعة لاعبين سجلوا أكثر من 100 هدف فى الدورى المصرى برصيد 176 هدفا، وهو الأخ التوأم لإبراهيم حسن، وتزاملا فى العديد من الأندية على مر مسيرتهما الكروية والتدريبية، اختير ضمن قائمة شملت أفضل 1000 لاعب شاركوا في بطولة كأس العالم على مر التاريخ وذلك بعد مشاركته الفعالة فى كأس العالم 1990 بإيطاليا، ويشغل حالياً منصب المدير الفنى لنادى الاتحاد السكندرى بالدورى المصرى.