شكرا لقرائتكم خبر عن مباراة الجونة والبنك الأهلي على المائدة الفنية لبيبو قبل لقاء الخميس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعكف الجهاز الفني لفريق أسوان، على مراجعة المباريات الماضية للبنك الأهلي في الدوري العام، وأبرزها مباراة الجونة الأخيرة والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بين الفريقين بهدف لمثله، وذلك قبل اللقاء المرتقب بين أسوان والبنك الأهلي يوم الخميس المقبل.

وأغلق الجهاز الفني لفريق أسوان، صفحة مباراة الانتاج الحربي، والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بين الفريقين، استعداداً للقاء المرتقب أمام البنك الأهلي، والتي يستضيفها استاد بتروسبورت ضمن منافسات الجولة 30 من عمر مسابقة الدوري العام، يوم الخميس المقبل.

ويعتبر الجهاز الفني لأسوان مباراة البنك الأهلي تعادل 6 نقاط وليس 3 نقاط فقط، باعتبار البنك الأهلي هو المنافس المباشر لأسوان على فرصة البقاء في دوري الأضواء والشهرة.

ويحتل أسوان المركز الـ16 فى جدول مسابقة الدورى العام برصيد 26 نقطة، حصدها أبناء الجنوب بعد خوض 29 مباراة، حيث فاز أسوان فى 6 مباريات وتعادلوا فى 8 لقاءات أخرى، وتلقوا الهزيمة فى 15 مباراة، وسجل لاعبو أسوان 24 هدفاً واستقبلت شباكهم 50 هدفاً آخر.

وكانت مباراة الدور الأول التي جمعت اسوان مع البنك الأهلي، قد انتهت بفوز الاخير بهدفين نظيفين، ويتبقى لأسوان خمس مواجهات مثيرة بالدوري أمام فرق: البنك الأهلي، المقاولون، بيراميدز، سموحة والأهلي.

ويراهن أحمد مصطفى بيبو، المدير الفني لفريق أسوان، على الروح القتالية للاعبين من أجل الحفاظ على فرصة البقاء في الدوري العام، وقال بيبو فى تصريحات صحفية، "سنقاتل حتى النهاية، أمامنا 5 مباريات فاصلة، والفريق يحتاج لجهود جميع اللاعبين فى ظل ضغط وتلاحم المباريات".

وأضاف : الروح والإصرار والتركيز أهم أسلحتنا في المواجهات المقبلة، وننشد العدالة وتكافؤ الفرص بين جميع الأندية فأسوان أكثر نادٍ عانى من كل أزمات الدوري العام هذا الموسم.